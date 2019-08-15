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Unai Emery’den bıçaklı saldırıya uğrayan Mesut Özil ve Sead Kolasinac’a özel ilgi
İngiltere Premier Lig

Unai Emery’den bıçaklı saldırıya uğrayan Mesut Özil ve Sead Kolasinac’a özel ilgi

Burnley ile karşılaşacak olan Arsenal'de Mesut Özil ve Sead Kolasinac ile ilgili açıklamalarda bulunan Unai Emery "Terk amacım, Mesut Özil ve Sead Kolasinac'ı mental açıdan yüzde 100 hale getirerek maçlara hazırlamak" dedi.

15 Ağustos 2019 22:48

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal’de forma giyen Mesut Özil ile Sead Kolasinac, hazır bulunmaları halinde 17 Ağustos Cumartesi günü takımlarının Burnley ile yapacağı maçta forma giyebilecek.

Basın toplantısı düzenleyen Arsenal’in İspanyol teknik direktörü Unai Emery, bıçaklı saldırıya uğramaları nedeniyle geçen haftaki lig maçının kadrosuna alınmayan Mesut Özil ile Sead Kolasinac’ın hafta içinde antrenmanlara başladığını söyledi. İki futbolcunun da maçlara çıkabilecek fiziksel düzeye geldiğini kaydeden Emery, “Terk amacım, Mesut Özil ve Sead Kolasinac’ı mental açıdan yüzde 100 hale getirerek maçlara hazırlamak. Onların sadece futbola odaklanmasına yardımcı olmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

27 Temmuz 2019 Mesut Özil`in sığındığı restoranın sahibi yaşananları anlattı! Arsenalli futbolcu Mesut Özil ve takım arkadaşı Sead Kolasinac`ın İngiltere`nin başkenti Londra`da uğradıkları bıçaklı saldırı girişimi sonrası sığındıkları restoranın sahibi Yağmur Çiçek, yaşananları anlattı. Çiçek, Mesut Özil`i gayet sakin gördüm, arabadan dışarı çıkıp bakındı. Hanımı biraz korktu haklı olarak. Çok üzüldüm, böyle bir şey yaşadıkları için. Onları biz çok seviyoruz dedi. İlgili Haberi Oku

Unai Emery, cumartesi günü Burnley ile yapacakları lig maçının kadrosuna, iki futbolcunun antrenmanlardaki performanslarına göre girebileceğini de söyledi.

LONDRA’DA SALDIRIYA UĞRAMIŞLARDI

Londra’da 25 Temmuz’da motosikletli iki kişi tarafından aracındayken bıçaklı saldırı girişimiyle karşı karşıya kalan Arsenalli oyuncular Mesut Özil ve Sead Kolasinac, takımlarının deplasmanda Newcastle United’ı 1-0 yendiği geçen haftaki lig maçının kadrosuna “güvenlik” gerekçesiyle alınmamıştı. Olayın ardından bıçaklı saldırıya karıştığı tespit edilen Ferhat Ercan ve Salaman Ekinci adlı iki kişi, hafta içinde gözaltına alınmıştı.

Sanıklar, toplum düzenini bozmak ve motorlu araç çalmaya teşebbüs etmek iddialarıyla 6 Eylül’de mahkeme karşısına çıkacak.

Son güncelleme 22:48 | 15 Ağustos 2019
Mesut Özil Sead Kolasinac unia emery
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