UEFA Yılın Oyuncusu ödülünde son üçe kalanları açıkladı

UEFA Yılın Oyuncusu Ödülü için son üçe kalan adayları açıkladı. Kadınlarda Lyon oyuncuları Lucy Bronze, Amandine Henry ve geçtiğimiz senenin kazananı Ada Hegerberg son üçe kalmayı başardı. Şampiyonlar Ligi finalinde takmının Barcelona’yı 4-1 yendiği maçta hat-trick yaparak bir keza daha adından söz ettiren Hegerberg, ödülde favori konumunda. Erkeklerde ise Barcelona’dan Lionel Messi, Juventus’tan Cristiano Ronaldo ve Liverpool’dan Virgil van Dijk ödüle aday gösterilen son üç isim oldu. Hollandalı savunma oyucusu van Dijk takımı Liverpool ile Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran taraf olmuştu. 29 Ağustos’ta yapılacak ödül töreni Monako’da düzenlenecek. Kadınlarda ödülü koçlar ve gazetecilerin oyları belirlerken, erkeklerde buna ek olarak yıldız oyuncuların da oy hakkı bulunuyor.