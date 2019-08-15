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UEFA Yılın Oyuncusu ödülünde son üçe kalanları açıkladı
Uefa

UEFA Yılın Oyuncusu ödülünde son üçe kalanları açıkladı

UEFA, kadınlar ve erkeklerde Yılın Oyuncusu ödülü için aday olan son üç oyuncuyu açıkladı.

15 Ağustos 2019 16:22

UEFA Yılın Oyuncusu Ödülü için son üçe kalan adayları açıkladı. Kadınlarda Lyon oyuncuları Lucy Bronze, Amandine Henry ve geçtiğimiz senenin kazananı Ada Hegerberg son üçe kalmayı başardı. Şampiyonlar Ligi finalinde takmının Barcelona’yı 4-1 yendiği maçta hat-trick yaparak bir keza daha adından söz ettiren Hegerberg, ödülde favori konumunda. Erkeklerde ise Barcelona’dan Lionel Messi, Juventus’tan Cristiano Ronaldo ve Liverpool’dan Virgil van Dijk ödüle aday gösterilen son üç isim oldu. Hollandalı savunma oyucusu van Dijk takımı Liverpool ile Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran taraf olmuştu. 29 Ağustos’ta yapılacak ödül töreni Monako’da düzenlenecek. Kadınlarda ödülü koçlar ve gazetecilerin oyları belirlerken, erkeklerde buna ek olarak yıldız oyuncuların da oy hakkı bulunuyor.

Son güncelleme 16:22 | 15 Ağustos 2019
ada hegerberg Amandine Henry cristiano ronaldo Lionel Messi Lucy Bronze uefa Virgil van Dijk
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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