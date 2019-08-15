Triatlonda bitiş çizgisini el ele geçen atletler diskalifiye edildi

Triatlonun koşu bölümünde bitiş çizgisini el ele geçen Jess Learmonth ve Georgia Taylor-Brown, diskalifiye edildiler. Uluslararası Triatlon Birliği'nin kurallarına göre tasarlanmış şekilde beraberlik oluşturarak denkliği bozmaya efor gösteren atletler diskalifiye edilerek cezalandırılıyor. Tokyo'da yapılan ve 2020 Olimpiyatları için test amacıyla düzenlenen organizasyonda Britanyalı atletler bu sebeple altın ve gümüş madalyadan oldular. Bu durumun ardından yarışı üçüncü sırada tamamlayan, iki kez Dünya Şampiyonu Bermudalı Flora Duffy altın madalyanın sahibi oldu. İtalyan Alice Betto ise gümüş madalyanın sahibi oldu.