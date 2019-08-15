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Triatlonda bitiş çizgisini el ele geçen atletler diskalifiye edildi
Diğer Sporlar

Triatlonda bitiş çizgisini el ele geçen atletler diskalifiye edildi

Triatlonda 2020 Tokyo için test müsabakasında Britanyalı atletler Jess Learmonth ve Georgia Taylor-Brown, bitiş çizgisini el ele geçtikleri için diskalifiye edildiler.

15 Ağustos 2019 15:16

Triatlonun koşu bölümünde bitiş çizgisini el ele geçen Jess Learmonth ve Georgia Taylor-Brown, diskalifiye edildiler. Uluslararası Triatlon Birliği'nin kurallarına göre tasarlanmış şekilde beraberlik oluşturarak denkliği bozmaya efor gösteren atletler diskalifiye edilerek cezalandırılıyor. Tokyo'da yapılan ve 2020 Olimpiyatları için test amacıyla düzenlenen organizasyonda Britanyalı atletler bu sebeple altın ve gümüş madalyadan oldular. Bu durumun ardından yarışı üçüncü sırada tamamlayan, iki kez Dünya Şampiyonu Bermudalı Flora Duffy altın madalyanın sahibi oldu. İtalyan Alice Betto ise gümüş madalyanın sahibi oldu.

Son güncelleme 15:16 | 15 Ağustos 2019
Tokyo 2020 triatlon
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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