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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: ‘Korkumuz yok! Oynanacaksa, oynayacağız!’
Uefa Avrupa Ligi

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: ‘Korkumuz yok! Oynanacaksa, oynayacağız!’

Trabzonspor'un Sparta Prag'ı UEFA Avrupa Ligi dışına itip yoluna devam ettiği nefes kesen maç sonrasında açıklamalarda bulunan Ünal Karaman, "Sonuna kadar mücadele eden, asla pes etmeyen bir ekibe sahibim. Korkumuz yok. Bu maçlar oynanacaksa, bunları oynayacağız" dedi.

15 Ağustos 2019 23:20

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu’nda deplasmanda 2-2 berabere kaldığı Sparta Prag’ı Trabzon’da nefes kesen maçta 2-1 yenerek turu geçen taraf olurken Ünal Karaman karşılaşmadan sonra açıklamalarda bulundu. Karaman oynadıkları maçların zorluklarından ve takım olma olgusundan söz etti.

Deneyimli teknik direktör, “Arkadaşlar, maçlar zor maçlar. Oynanacak her müsabaka kendi içinde zorluk çıkaracak. Yanlış anlıyorlardır belki ama zor olduğunu gördüler. Tur atlamak güzel, kazanarak atlamak daha güzel. Uzaktan, yakından gelip bizi destekleyenlere de çok teşekkürler” diye konuştu.

Karaman, “Bizim en büyük silahımız, takım olma yolundaki aldığımız mesafe. Hangi oyuncuyla oynarsak oynayalım, sonuna kadar mücadele eden, asla pes etmeyen bir ekibe sahibim. Korkumuz yok. Bu maçlar oynanacaksa, bunları oynayacağız. En hazır kadromuzla çıkacağız” dedi. 15 Ağustos 2019 MAÇ SONUCU | Trabzonspor 2-1 Sparta Prag | UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçı Trabzonspor Sparta Prag canlı! Trabzonspor Sparta Prag maçı ile UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu heyecanı devam etti. 1470 gün sonra Trabzon bir Avrupa maçına ev sahipliği yaptı, Trabzonspor inanılmaz maçta sahadan 2-1 galip ayrıldı ve turu geçti! İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:20 | 15 Ağustos 2019
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1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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