Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: ‘Korkumuz yok! Oynanacaksa, oynayacağız!’

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu’nda deplasmanda 2-2 berabere kaldığı Sparta Prag’ı Trabzon’da nefes kesen maçta 2-1 yenerek turu geçen taraf olurken Ünal Karaman karşılaşmadan sonra açıklamalarda bulundu. Karaman oynadıkları maçların zorluklarından ve takım olma olgusundan söz etti.

Deneyimli teknik direktör, “Arkadaşlar, maçlar zor maçlar. Oynanacak her müsabaka kendi içinde zorluk çıkaracak. Yanlış anlıyorlardır belki ama zor olduğunu gördüler. Tur atlamak güzel, kazanarak atlamak daha güzel. Uzaktan, yakından gelip bizi destekleyenlere de çok teşekkürler” diye konuştu.

Karaman, “Bizim en büyük silahımız, takım olma yolundaki aldığımız mesafe. Hangi oyuncuyla oynarsak oynayalım, sonuna kadar mücadele eden, asla pes etmeyen bir ekibe sahibim. Korkumuz yok. Bu maçlar oynanacaksa, bunları oynayacağız. En hazır kadromuzla çıkacağız” dedi. MAÇ SONUCU | Trabzonspor 2-1 Sparta Prag | UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçı Trabzonspor Sparta Prag canlı! Trabzonspor Sparta Prag maçı ile UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu heyecanı devam etti. 1470 gün sonra Trabzon bir Avrupa maçına ev sahipliği yaptı, Trabzonspor inanılmaz maçta sahadan 2-1 galip ayrıldı ve turu geçti! İlgili Haberi Oku