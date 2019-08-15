Trabzonspor Sparta Prag özet! Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi’nde tur atladı (MAÇ ÖZETİ)

Trabzonspor Sparta Prag maçı ile UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu heyecanı devam etti. Ağustos'ta oynanan ilk maçta deplasmanda rakibiyle nefes kesen maçta 2-2 berabere kalan Fırtına, seyircisinin önünde 1-1 berabere kalarak tur atlayan taraf oldu. Karşılaşmanın gol perdesi 11. dakikada Sosa'nın ortasında Sörloth kafa golüyle temsilcimizi 1-0 öne geçiren gol ile açıldı. 78. dakikada Hlozek'in şık plasesiyle skor 1-1'e geldi.90+8’de Trabzonspor’a galibiyeti getiren gol Novak’tan geldi. İşte Trabzonspor Sparta Prag özeti… Yayınlanadığı andan itibaren izleyebilirsiniz…

TRABZONSPOR SPARTA PRAG ÖZET İZLE

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

Dk. 88: Plavsic ikinci sarı kartını gördü ve oyundan atıldı!

Dk. 85: Trabzonspor avantajlı durumda. İki takımın da oyuncuları var güçleriyle mücadele ediyor. Özellikle Trabzonspor'un orta sahasının verdiği mücadele alkış alıyor.

GOL! Dk. 78: Hlozek'in şık plasesiyle skor 1-1'e geldi.

Dk. 69: Sörloth ile Ekuban'ın şık paslaşmasında top Abdülkadir'e geldi. Abdülkadir Ömür uzak direğe plase göndermek istedi ancak top dışarı gitti.

Dk. 55: Kanga ile Sparta Prag tehlike buldu ancak top auta gitti.

Dk. 46: İkinci yarı başladı.

Dk. 45+3: Üst üste Prag akınları sonrası nefes kesen maçta ilk yarı sona erdi!

Dk. 39: Sparta Prag gole yaklaştı. Hlozek'in uzaktan şutunda Uğurcan başarılı!

NASIL KAÇTI! Dk. 23: Pereira'nın ortasında Abdülkadir Ömür yakın mesafeden kafayı vurdu, kaleci başarılı oldu seken topa yakın mesafeden vurmak isteyen A. Ömür'ün çabası topun ağlara gitmesine yetmedi. Praglı oyuncular kendilerini siper etti!

Dk. 22: Trabzonspor zaman zaman Nwakaeme ile sol kanattan etkili geliyor ancak oyuna golden sonra denge geldi diyebiliriz.

GOL! Dk. 11: Sosa'nın ortasında Sörloth kafa golüyle temsilcimizi 1-0 öne geçirdi!

Dk. 6: Trabzonspor maça çok tempolu başladı!

Dk. 1: Maç başladı!