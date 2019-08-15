Trabzonspor Sparta Prag maçı canlı yayın | UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçı

Trabzonspor Sparta Prag canlı! Trabzonspor Sparta Prag maçı ile UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu heyecanı devam ediyor. 8 Ağustos’ta oynanan ilk maçta deplasmanda rakibiyle nefes kesen maçta 2-2 berabere kalan Fırtına, seyircisinin önünde bu sezonki ilk maçında turu geçmek için yeterli skoru almanın peşinde. Trabzonspor Sparta Prag maçı canlı yayın anlatımı SKOR’da… Trabzonspor Sparta Prag maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer almakta.

TRABZONSPOR SPARTA PRAG MAÇI İLK 11’LER (MUHTEMEL)

STAT: Medical Park Stadyumu

SAAT: 20.30

HAKEM: Jakob Kehlet

YAYIN: beIN SPORTS HD1

TRABZONSPOR SPARTA PRAG MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI (ÜYELİK GEREKTİRMEKTEDİR)

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Abdülkadir Parmak, Sosa, Abdulkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth

TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman

SPARTA PRAG: Nita, Stetina, Nhamoinesu, Hanousek, Sacek, Kanga, Hasek, Plavsic, Travnik, Krejci, Tetteh

TEKNİK DİREKTÖR: Vaclav Jilek

Biletler tükendi

Geçen hafta satışa çıkarılan karşılaşmanın biletleri bir günde tükendi. 38 bin dolayında taraftarın tribünde yer alması beklenirken, çok sayıda kişi ise bilet alamadığı için karşılaşmayı stattan izleyemiyor.

1470 gün sonra Trabzon’da Avrupa maçı

Trabzonspor, 1470 gün sonra sahasında bir Avrupa kupası maçına çıkıyor. Evinde en son 6 Ağustos 2015’te Kuzey Makedonya’nın Rabotnicki takımını konuk eden bordo-mavililer, bu kez Sparta Prag’ı ağırlıyor. Karadeniz ekibi, yeni stadı Medical Park’ta da ilk Avrupa kupası maçını oynuyor.

Trabzonspor’un Avrupa’da 127. randevusu

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında sahasında Çekya’nın Sparta Prag takımıyla karşılaşan Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 127. maçına çıkıyor. Bordo-mavililer, geride kalan 126 maçta 48 galibiyet ve 33 beraberlik aldı, 45 maçtan ise mağlubiyetle ayrıldı. Avrupa sınavlarında rakip fileleri 164 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde de 168 gol gördü.

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