SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: İşsizlik rakamları açıklandı!
Süper Kupa mücadelesinde 25 kişiye gözaltı!
Dünyadan Futbol

Süper Kupa mücadelesinde 25 kişiye gözaltı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Süper Kupa maçı için aldığı güvenlik önlemleri çerçevesinde 25 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan 12 kişi yabancı uyrukluyken, 13 Türk taraftarının arasında maç esnasında sahaya giren bir kişi ve onu görüntüleyen arkadaşları da yer alıyor.

15 Ağustos 2019 11:56

Beşiktaş Park’ta Liverpool ve Chelsea arasında oynanan UEFA Süper Kupa heyecanı sona erdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün müsabakayla ilgili olarak aldığı güvenlik önlemleri çerçevesinde, maç öncesi, yabancı uyruklu 12 kişi yasaklı madde, hırsızlık ve kural ihalelerinden dolayı gözaltına alındı.

Çalışmalarda 13 Türk taraftar da karaborsada bilet satışı, dolandırıcılık gibi çeşitli suçlardan gözaltına alındı.

SAHAYA GİREN VE ARKADAŞI GÖZALTINDA

Gözaltına alınan 13 Türk taraftar arasında sahaya giren Ali A.Y. ile arkadaşları da yer alıyor. Maçın oynandığı sıra sahaya giren Ali A.Y. ve onu görüntüleyerek sosyal medyada paylaşmak isteyen 4 arkadaşı da yakalanarak gözaltına alındı. Ali A.Y., arkadaşları ve karaborsada bilet satışı yapmak isteyen şüphelilerin, polis merkezindeki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edileceği öğrenildi.

15 Ağustos 2019 Süper Kupa`da sahaya atlayan YouTube fenomeni Fester Abdü rezil oldu! Dün akşam Beşiktaş Park`ta Liverpool ile Chelsea`nin kozlarını paylaştığı UEFA Süper Kupa Finali`nde sahaya atlayan Fester Abdü gecenin tepki çeken ismi olmuştu. Sosyal medyada çektiği videolar ile ünlenen Youtuber, maçın 14. dakikasında sahaya atlayarak futbolcuların arasında koşmaya başlamıştı. O hareketinden sonra sosyal medyada ağır eleştiriler alan fenomen, saniye saniye takipçi kaydediyor. Fenomen saniyede en az 20 takipçi kaybı yaşıyor. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 11:56 | 15 Ağustos 2019
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR