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SON DAKİKA Trabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu
Uefa Avrupa Ligi

SON DAKİKA Trabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu

Sahasında Sparta Prag'ı yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna yükselen Trabzonspor'un rakibi belli oldu.

15 Ağustos 2019 23:01

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda deplasmanda 2-2 berabere kaldığı Sparta Prag’ı 2-1 yenerek play-off turuna yükselen Trabzonspor, Yunanistan ekibi AEK Atina ile eşleşti. Deplasmanda Romanya temsilcisi Universitatea Craiova karşısında aldığı 2-0’lık galibiyeti korumayı başaran AEK, ikinci maçta evinde ağırladığı rakibiyle 1-1 berabere kalarak tur atladı. AEK, Sparta Prag’ı geçen temsilcimiz Trabzonspor’un rakibi oldu.

Trabzonspor ile AEK arasında play-off turunda ilk maç 22 Ağustos’ta Atina’da, ikinci maç ise 29 Ağustos tarihinde Trabzon’da oynanacak.

Organizasyonun 3. eleme turu rövanşında, Yunanistan’ın AEK takımı, Romanya temsilcisi Universitatea Craiova’yı Atina Olimpiyat Spor Kompleksi’nde konuk etti. Karşılaşmaya hızlı başlayan AEK, 26. dakikada Petros Mantalos’un attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda Universitatea Craiova, 63. dakikada Antoni Ivanov’un ağları sarsmasıyla skoru 1-1’e getirdi ve mücadele bu skorla sona erdi. Deplasmanda çıktığı ilk maçı 2-0 kazanan AEK, rövanşta elde ettiği beraberlikle play-off turunda Trabzonspor’un rakibi oldu

Son güncelleme 23:19 | 15 Ağustos 2019
aek avrupa ligi trabzonspor uefa
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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