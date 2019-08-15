SON DAKİKA Trabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda deplasmanda 2-2 berabere kaldığı Sparta Prag’ı 2-1 yenerek play-off turuna yükselen Trabzonspor, Yunanistan ekibi AEK Atina ile eşleşti. Deplasmanda Romanya temsilcisi Universitatea Craiova karşısında aldığı 2-0’lık galibiyeti korumayı başaran AEK, ikinci maçta evinde ağırladığı rakibiyle 1-1 berabere kalarak tur atladı. AEK, Sparta Prag’ı geçen temsilcimiz Trabzonspor’un rakibi oldu.

Trabzonspor ile AEK arasında play-off turunda ilk maç 22 Ağustos’ta Atina’da, ikinci maç ise 29 Ağustos tarihinde Trabzon’da oynanacak.

Organizasyonun 3. eleme turu rövanşında, Yunanistan’ın AEK takımı, Romanya temsilcisi Universitatea Craiova’yı Atina Olimpiyat Spor Kompleksi’nde konuk etti. Karşılaşmaya hızlı başlayan AEK, 26. dakikada Petros Mantalos’un attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda Universitatea Craiova, 63. dakikada Antoni Ivanov’un ağları sarsmasıyla skoru 1-1’e getirdi ve mücadele bu skorla sona erdi. Deplasmanda çıktığı ilk maçı 2-0 kazanan AEK, rövanşta elde ettiği beraberlikle play-off turunda Trabzonspor’un rakibi oldu