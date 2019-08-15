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SON DAKİKA | Roma’dan Cengiz Ünder kararı! 2023’e kadar…
İtalya Serie A

SON DAKİKA | Roma’dan Cengiz Ünder kararı! 2023’e kadar…

Son dakika gelişmesi... İtalya Serie A takımlarından Roma, milli futbolcumuz Cengiz Ünder ile olan sözleşmesini 2023'e kadar uzattığını açıkladı.

15 Ağustos 2019 14:35

2017-18 sezonu öncesinde 14 milyon Euro’ya Başakşehir’den Roma’ya transfer olan Cengiz Ünder, İtalyan temsilcisi ile yeni sözleşme imzaladı.

Hakkında birçok transfer iddiası çıkan ve Bayern Münih’in radarında olan milli futbolcu, kendisini 2023 yılına kadar Roma’ya bağlayan sözleşmeye imza attı.

İtalya basınında çıkan haberlere göre Cengiz Ünder bu sözleşme sonrasında Roma’dan yıllık 2 milyon Euro kazanacak.

Roma Sportif Direktörü Gianluca Petrachi, “Bu anlaşmayı çok istedik çünkü Cengiz’i doğal bir yetenek olarak görüyoruz. Gelecek yıllarda da ilerlemek için bize katkı sağlayacağından eminiz” ifadelerini kullandı.

Milli futbolcu ise imza sonrası yaptığı açıklamada, “İki yıl önce Roma’ya geldim ve o günden beri bu şehre, renklere ve taraftarlara daha da hayran oldum. Benim için çok mutlu bir gün. Burada devam etme isteğime karşılık verdikleri için teşekkür ediyorum” dedi.

Başarılı futbolcu Roma formasıyla oynadığı 65 maçta 14 gol attı.

Son güncelleme 15:28 | 15 Ağustos 2019
cengiz ünder roma
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