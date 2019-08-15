SON DAKİKA Galatasaray’ın yeni transferi İstanbul’da

Orta sahaya takviye arayışındaki Galatasaray’ın her konuda anlaşmaya vardığı Roma’nı Fransız yıldızı Steven Nzonzi, İstanbul’a geldi. Galatasaray’ın yeni transferi Nzonzi’yi taşıyan uçak, havaalanına iniş yaptı.
İstanbul Havalimanı’na gelen 30 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusunu sarı-kırmızılı kulüp yetkilileri karşıladı. Nzonzi, kendisini bekleyen özel araçla havalimanından ayrıldı.
Roma’nın 2018 yılında Sevilla’dan 27 milyon Euro’ya transfer ettiği Nzonzi, kariyerinde Premier Lig’de Blackburn ve Stoke City formaları giymişti.
Nzonzi, Stoke City forması giydiği dönemde attığı nefis golle hafızalarda yer etmişti.
Nzonzi, bu enfes golü Gerrard'ın Liverpool formasını son kez giydiği maçta atmıştı.