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SON DAKİKA Galatasaray’ın yeni transferi İstanbul’da
Transfer Haberleri

SON DAKİKA Galatasaray’ın yeni transferi İstanbul’da

Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Fransız yıldız Nzonzi'yi taşıyan uçak İstanbul'a iniş yaptı.

15 Ağustos 2019 23:47

Orta sahaya takviye arayışındaki Galatasaray’ın her konuda anlaşmaya vardığı Roma’nı Fransız yıldızı Steven Nzonzi, İstanbul’a geldi. Galatasaray’ın yeni transferi Nzonzi’yi taşıyan uçak, havaalanına iniş yaptı.

İstanbul Havalimanı’na gelen 30 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusunu sarı-kırmızılı kulüp yetkilileri karşıladı. Nzonzi, kendisini bekleyen özel araçla havalimanından ayrıldı.

15 Ağustos 2019 Radamel Falcao`da flaş gelişme! Monaco`nun sözleşme teklifi... Galatasaray`ın bir süredir kadrosuna katmak için uğraş verdiği Radamel Falcao, Monaco`nun sözleşme uzatma teklifini reddetti. L`Equipe`in haberine göre Monaco, Falcao için 5 milyon Euro istiyor. İlgili Haberi Oku

Roma’nın 2018 yılında Sevilla’dan 27 milyon Euro’ya transfer ettiği Nzonzi, kariyerinde Premier Lig’de Blackburn ve Stoke City formaları giymişti.

Nzonzi, Stoke City forması giydiği dönemde attığı nefis golle hafızalarda yer etmişti.

Nzonzi, bu enfes golü Gerrard'ın Liverpool formasını son kez giydiği maçta atmıştı.

Son güncelleme 00:44 | 16 Ağustos 2019
galatasaray nzonzi
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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