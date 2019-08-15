Sergen Yalçın Yeni Malatyaspor Partizan maçı sonrası isyan etti: Anlayamıyorum

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Yeni Malatyaspor sahasında karşılaştığı Sırp ekibi Partizan'ı 1-0 mağlup etti. İlk maçı deplasmanda 3-1 kaybeden Sergen Yalçın’ın öğrencileri böylece turnuvaya veda etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, hakemden şikayet etti.

Maçta lehlerine olan net bir penaltının verilmediğini söyleyen Sergen Yalçın, “Hakemin es geçmesini anlayamıyorum. Açıkça el, topu eliyle kesmese arkadaki oyuncunun gol atma ihtimali var. Avrupa'da hakemler çok enteresan düdükler çalıyor. Maçın sonuna çok az süre ekledi. Rakip oyuncular sürekli yattılar, sürekli sakatlandılar. O da bizden ne kadar korktuklarını, çekindiklerini gösteriyor. Haklılar da normalde turu geçmemeleri lazım ama futbol bu” diye konuştu.

Transfer ile ilgili konuşan Sergen Yalçın, “Sezon başından beri transferlerle ilgili çok çaba sarf ediyoruz. Yaklaşık bir buçuk aydır antrenman yapıyoruz, hala 3-4 tane oyuncuya ihtiyacımız olduğunu ısrarla söylüyoruz ama hala alamıyoruz. Israr ediyoruz ama maalesef bizim isteklerimiz olmuyor. Onu net bir şekilde söyleyeyim” ifadelerini kullandı.

MAÇ SONUCU Yeni Malatyaspor Partizan 1-0 | UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçı İlk maçta 3-1 yenildiği Partizan`ı konuk eden Yeni Malatyaspor, çok iyi başladığı maçın devamını getiremedi. Yeni Malatyaspor, rakibini mağlup etmesine rağmen UEFA Avrupa Ligi`ne 3 Eleme Turu`nda veda etti. İlgili Haberi Oku

“TURU GEÇEMEDİĞİMİZ İÇİN ÜZGÜNÜZ”

Sergen Yalçın, turu geçemedikleri için üzgün olduklarını söylerken, maçla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

“Oyuncularım iyi mücadele etti. Turu geçemediğimiz için üzgünüz. Oyuncularıma teşekkür ediyorum, çok sıcak havada çok zor bir müsabaka oynadık. İyi mücadele ettik. 90 dakikanın tamamında turun içinde kaldık. Oyuna başlamadan önce oyunun içinde ve turun içinde kalma hedefimiz vardı. Oyuncularım çok koştu, sonlarda kaçan pozisyonlarımız var. Ancak futbolun doğasında bu var maalesef bazen olmuyor. Bugün çok mutlu da ayrılabilirdik ama istediğimiz olmadı. Turu atlayamadığımız için üzgünüz ama oyuncularımız elinden geleni yaptı. İlk maçtaki konsantrasyon kaybı, tecrübe eksikliği ve bazı hatalarımız turu geçmememize neden oldu. Oynadığımız takım bana göre zayıf. Çok ekstra özelliği olan bir takım değil eleyebilirdik ama burada ilk defa yer alıyoruz kolay değil bizim için ama yine de iyi bir tecrübe oldu oyuncular için tecrübe oldu.”