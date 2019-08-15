Roma Yıldırım Mert Çetin’i kadrosuna katmak üzere

Yeni sezon öncesi savunma bölgesine takviye yapmak isteyen Roma, Türkiye Ümit Milli Takım oyuncusu Yıldırım Mert Çetin için Gençlerbirliği’nin kapısını çaldı. Kırmızı-siyahlı kulüp ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya yakın olan Roma, oyuncuyla ise anlaştı.

Başkent ekibinin önümüzdeki günlerde Mert Çetin transferini resmiyete dökmesi bekleniyor.

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Mert Çetin’in adı yaz transfer döneminde Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılmıştı. Geçtiğimiz sezon TFF Birinci Lig’de Gençlerbirliği formasıyla 26 maça çıkan 22 yaşındaki oyuncu, 1 gol atma başarısı göstermişti.