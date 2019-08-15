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Roma Yıldırım Mert Çetin’i kadrosuna katmak üzere
Transfer Haberleri

Roma Yıldırım Mert Çetin’i kadrosuna katmak üzere

Gençlerbirliği'nin 22 yaşındaki savunma oyuncusu Yıldırım Mert Çetin, Cengiz Ünder'in takım arkadaşı oluyor. Roma, genç oyuncuyu kadrosuna katmak üzere.

15 Ağustos 2019 19:01

Yeni sezon öncesi savunma bölgesine takviye yapmak isteyen Roma, Türkiye Ümit Milli Takım oyuncusu Yıldırım Mert Çetin için Gençlerbirliği’nin kapısını çaldı. Kırmızı-siyahlı kulüp ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya yakın olan Roma, oyuncuyla ise anlaştı.

Başkent ekibinin önümüzdeki günlerde Mert Çetin transferini resmiyete dökmesi bekleniyor.

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Mert Çetin’in adı yaz transfer döneminde Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılmıştı. Geçtiğimiz sezon TFF Birinci Lig’de Gençlerbirliği formasıyla 26 maça çıkan 22 yaşındaki oyuncu, 1 gol atma başarısı göstermişti.

Son güncelleme 19:01 | 15 Ağustos 2019
Gençlerbirliği roma Yıldırım Mert Çetin
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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