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Radamel Falcao’da flaş gelişme! Monaco’nun sözleşme teklifi…
Transfer Haberleri

Radamel Falcao’da flaş gelişme! Monaco’nun sözleşme teklifi…

Galatasaray'ın bir süredir kadrosuna katmak için uğraş verdiği Radamel Falcao, Monaco'nun sözleşme uzatma teklifini reddetti. L'Equipe'in haberine göre Monaco, Falcao için 5 milyon Euro istiyor.

15 Ağustos 2019 18:05

Fransız L’Equipe gazetesinin haberine göre; Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, Monaco’nun sözleşme uzatma teklifine olumsuz yanıt verdi ve takımdan ayrılmak istediğini yönetime iletti. 2019-2020 sezonunun sonuna kadar Monaco ile sözleşmesi bulunan Falcao’nun geçtiğimiz haftalarda Galatasaray ile anlaştığı biliniyor.

MONACO 5 MİLYON EURO TALEP EDECEK

Öte yandan haberde yer alan bir diğer bilgiye göre; Monaco, Galatasaray’dan bonservis bedeli olarak 5 milyon Euro talep edecek. Monaco yönetiminin Falcao’nun sözleşme uzatma teklifini reddetmesinin ardından santrfor arayışlarını hızlandırdığı ve Kolombiyalı futbolcunun yerine bir forvet transferi yapacağı belirtildi. 15 Ağustos 2019 Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim ve menajer Ahmet Bulut`tan Radamel Falcao açıklaması Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim, Radamel Falcao`nun geleceğiyle ilgili çok önemli açıklamalar yaptı. Jardim, Falcao`nun yeni transfer Ben Yedder ile iyi bir ikili olacağını söylerken Galatasaray adına görüşmeleri yapan menajer Ahmet Bulut`tan konuyla ilgili yanıt geldi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 18:13 | 15 Ağustos 2019
AS Monaco Fransa Ligue 1 radamel falcao
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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