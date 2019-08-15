Radamel Falcao’da flaş gelişme! Monaco’nun sözleşme teklifi…

Fransız L’Equipe gazetesinin haberine göre; Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, Monaco’nun sözleşme uzatma teklifine olumsuz yanıt verdi ve takımdan ayrılmak istediğini yönetime iletti. 2019-2020 sezonunun sonuna kadar Monaco ile sözleşmesi bulunan Falcao’nun geçtiğimiz haftalarda Galatasaray ile anlaştığı biliniyor.

MONACO 5 MİLYON EURO TALEP EDECEK

Öte yandan haberde yer alan bir diğer bilgiye göre; Monaco, Galatasaray’dan bonservis bedeli olarak 5 milyon Euro talep edecek. Monaco yönetiminin Falcao’nun sözleşme uzatma teklifini reddetmesinin ardından santrfor arayışlarını hızlandırdığı ve Kolombiyalı futbolcunun yerine bir forvet transferi yapacağı belirtildi. Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim ve menajer Ahmet Bulut`tan Radamel Falcao açıklaması Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim, Radamel Falcao`nun geleceğiyle ilgili çok önemli açıklamalar yaptı. Jardim, Falcao`nun yeni transfer Ben Yedder ile iyi bir ikili olacağını söylerken Galatasaray adına görüşmeleri yapan menajer Ahmet Bulut`tan konuyla ilgili yanıt geldi. İlgili Haberi Oku