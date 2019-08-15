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Radamel Falcao transferinde Galatasaray’a kötü haber! Monaco’dan flaş hamle….
Transfer Haberleri

Radamel Falcao transferinde Galatasaray’a kötü haber! Monaco’dan flaş hamle….

Galatasaray'ın uzun süredir kadrosuna katmak için yoğun çaba sarfettiği Radamel Falcao'ya, kulübü Monaco'dan yeni sözleşme teklifi geldiği iddia edildi.

15 Ağustos 2019 09:47

Galatasaray’ın kadrosuna katmak için bir süredir uğraş verdiği Radamel Falcao’nun geleceği ile ilgili Fransız basınında şok bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Monaco, yıldız futbolcu ile sözleşme uzatmak için görüşmelere başladı.

Fransız basını, sarı-kırmızılı takımın kadrosuna katmak için bir süredir çalıştığı Radamel Falcao için Monaco’nun sözleşme uzatma teklifi götürdüğünü yazdı.

Galatasaray 33 yaşındaki yıldızın transferi için imkanları seferber etmiş ve oyuncu ile büyük ölçüde anlaşma sağlamıştı. Son olarak Başkan Yardımcısı Abdurrahim Albayrak ve ünlü menajer Ahmet Bulut transferi bitirmek üzere Fransa’ya gitmişti.

Kolombiyalı futbolcunun geleceğinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

Son güncelleme 10:21 | 15 Ağustos 2019
galatasaray monaco radamel falcao
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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