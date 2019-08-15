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Partizan Teknik Direktörü Savo Milosevic: ‘Turu geçmeyi hak ettik’
Uefa Avrupa Ligi

Partizan Teknik Direktörü Savo Milosevic: ‘Turu geçmeyi hak ettik’

Partizan Teknik Direktör Savo Milosevic, Yeni Malatyaspor karşısında turu geçmeyi hak ettiklerini söyledi.

15 Ağustos 2019 23:43

Partizan, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında deplasmanda karşılaştığı Yeni Malatyaspor'a 1-0 mağlup oldu ama ilk maçı 3-1 kazandığı için turu atlayan ekip oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Partizan Teknik Direktör Savo Milosevic, iyi oynamadıklarını ancak iyi mücadele ettiklerini belirterek, “Maçın hemen başında gol yedik. İkinci yarı da çok iyi bir oyun ortaya koyamadık ama çok istekli ve hırslıydık. Malatya'da ikinci yarıda fiziksel olarak düştü ve bizim işimiz kolaylaştı. Fakat iki maça da bakarsak biz turu geçmeyi hak ettik” ifadelerini kullandı.

Malatyaspor'un oyununu daha önceden tahmin ettiklerini kaydeden Milosevic, “Bize sürpriz yapmadılar. Maçta hatamız yüzünden gol yedik. Malatya'nın hızlı oynayacağını biliyorduk ama onların 90 dakika hücum yapması mümkün değildi. Çünkü fizikleri buna müsait değildi. O yüzden maç bizim istediğimiz gibi geçti. Malatya çok kaliteli bir takım biz maçın çok zor olacağını biliyorduk. Malatya'nın gol atması bizim için sürpriz olmadı” diye konuştu. 15 Ağustos 2019 Sergen Yalçın Yeni Malatyaspor Partizan maçı sonrası isyan etti: Anlayamıyorum Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında 1-0 kazandıkları Partizan maçının ardından yaptığı açıklamada, “Penaltımız verilmedi. Hakemin es geçmesini anlayamıyorum” dedi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:43 | 15 Ağustos 2019
Evkur Yeni Malatyaspor partizan Savo Milosevic
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34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
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34 19 65
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34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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