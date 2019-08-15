Ölümler artınca… Nepal Hükümeti’nden Everest kararı!

Geçtiğimiz sene bahar aylarında toplam ölüm sayısının sadece 6 olmasına karşın bu sene ölümlerdeki artış, deneyimsiz dağcıların tırmanışlarına ve olumsuz hava koşullarına bağlanıyor.

Ölümlerin önüne geçebilmek adına en başta, 11 bin Dolar olan tırmanış ücreti 35 bin Dolar’a çıkarılacak. 8 bin metre üzerindeki diğer dağlara da 20 bin Dolar sınırı getirilimesi planlanıyor. Ayrıca daha önce Nepal’de bulunan 6 bin 500 metrelik tepelerden herhangi birine tırmanmamış dağcıların Everest’e girişine izin verilmeyecek.

8 bin 848 metreyle Everest, Dünya’nın en yüksek dağı konumunda. Ayrıca Nepal, sınırları içerisinde en yüksek 14 dağın 8’ini barındırıyor. Bu tepelere tırmanma izni için alınan bedeller ülke ekonomisi için hatırı sayılır bir gelir kaynağı oluşturuyor.