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Ölümler artınca… Nepal Hükümeti’nden Everest kararı!
Diğer Sporlar

Ölümler artınca… Nepal Hükümeti’nden Everest kararı!

Bu seneki Nisan ve Mayıs aylarındaki dağcılık sezonunda, Everest'e tırmanış sürecinde 11 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine Nepal Hükümeti hareketi geçti.

SKOR DIŞ HABER 15 Ağustos 2019 13:56

Geçtiğimiz sene bahar aylarında toplam ölüm sayısının sadece 6 olmasına karşın bu sene ölümlerdeki artış, deneyimsiz dağcıların tırmanışlarına ve olumsuz hava koşullarına bağlanıyor.

Ölümlerin önüne geçebilmek adına en başta, 11 bin Dolar olan tırmanış ücreti 35 bin Dolar’a çıkarılacak. 8 bin metre üzerindeki diğer dağlara da 20 bin Dolar sınırı getirilimesi planlanıyor. Ayrıca daha önce Nepal’de bulunan 6 bin 500 metrelik tepelerden herhangi birine tırmanmamış dağcıların Everest’e girişine izin verilmeyecek.

8 bin 848 metreyle Everest, Dünya’nın en yüksek dağı konumunda. Ayrıca Nepal, sınırları içerisinde en yüksek 14 dağın 8’ini barındırıyor. Bu tepelere tırmanma izni için alınan bedeller ülke ekonomisi için hatırı sayılır bir gelir kaynağı oluşturuyor.

Son güncelleme 13:57 | 15 Ağustos 2019
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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