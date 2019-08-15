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Olcay Şahan’ın yeni adresi belli oldu!
Transfer Haberleri

Olcay Şahan’ın yeni adresi belli oldu!

Süper Lig'in yeni takımlarından Denizlispor, deneyimli futbolcu Olcay Şahan ile sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Trabzonspor ile yollarını ayıran 32 yaşındaki futbolcunun 1 yıllık anlaşmaya vardığı öğrenildi.

15 Ağustos 2019 11:08

Süper Lig’de sezonu yarın son şampiyon Galatasaray’ı ağırlayarak açacak Yukatel Denizlispor, Trabzonspor’dan ayrılan 32 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Olcay Şahan ile kadrosunu güçlendirdi.

Ege temsilcisi deneyimli futbolcuyla 1 yıllık anlaşma sağladı. Denizli’ye gelen Olcay Şahan’ın sağlık kontrolünden geçmesinin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Almanya’da yetişip kariyerinde 5 yıl Beşiktaş forması giyen, 30 kez milli olan gurbetçi yıldız, geçen sezon Trabzonspor formasıyla 19 maça çıkıp 2 gol, 3 asistlik performans sergilemişti.

Yeşil-siyahlı ekip, transfer döneminde Trabzonspor’dan Hugo Rodallega’yı da kadrosuna katmıştı.

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Son güncelleme 11:08 | 15 Ağustos 2019
olcay şahan trabzonspor Yukatel Denizlispor
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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