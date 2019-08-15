Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim ve menajer Ahmet Bulut’tan Radamel Falcao açıklaması

Galatasaray’ın transfer gündemindeki Radamel Falcao hakkında, Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim ve menajer Ahmet Bulut’tan açıklama geldi.

Geçtiğimiz günlerde Kolombiyalı forvetin takımdan ayrılmasını istemediğini açıkça belirten Jardim, görüşmelerin kulüp ve oyuncu arasında geçtiğini ifade etmişti. Sevilla’dan Wissam Ben Yedder transferi sonrasında Falcao’nun Galatasaray’a gelmesine kesin gözüyle bakılırken Teknik Direktörü Jardim’in sözleri şok etkisi yarattı.

Falcao ile Ben Yedder’in iyi bir ikili olabileceğinden bahseden Jardim, “Ben Yedder son yıllarda yüksek miktarda gol atan önemli bir oyuncu. İkinci bir santrforla birlikte çalışabilir ve ileri ikilide oynamak için Falcao ile gayet uyumlu” ifadelerini kullandı.

33 yaşındaki forvetin istekli olduğunu söyleyen Jardim, “Falcao hafta boyunca istekli ve örnek bir şekilde çalıştı. Üç haftadır bizimle ve fiziksel olarak gayet iyi bir durumda. Tabii ki de ona güveniyorum” şeklinde konuştu.

Öte yandan Fransa basını da Monaco’nun Falcao’ya 2020’de sona erecek yeni bir sözleşme önerdiğini yazdı.

MENAJER AHMET BULUT’TAN FALCAO AÇIKLAMASI

Öte yandan Galatasaray İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak ile birlikte Falcao transferi için Monaco’ya giden menajer Ahmet Bulut da konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Falcao transferinde pürüz olmadığını dile getiren Bulut, “Falcao’nun hafta sonu maç çıkması gerekiyor. Hafta ortasına kadar yüzde 100 netleşir. Olumsuz bir durum yok, görüşmeler yolunda. Bonservis konusunda bir şey demem doğru olmaz. Galatasaray açıklama yapar” ifadelerini kullandı.

Monaco’nun bir forvet daha transfer edeceğini söyleyen Bulut, imzanın atılması halinde Falcao’nun Galatasaray’a transferinin netleşeceğini söyledi.

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