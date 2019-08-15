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MAÇ SONUCU | Türkiye Hırvatistan 3-1 | Filenin Sultanları galibiyetle başladı
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MAÇ SONUCU | Türkiye Hırvatistan 3-1 | Filenin Sultanları galibiyetle başladı

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Gloria Cup'ın ilk maçında karşılaştığı Hırvatistan'ı 3-1 mağlup etti.

15 Ağustos 2019 23:15

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Antalya Belek'te yer alan Gloria Sports Arena'nın (GSA) ev sahipliğinde ve Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) iş birliğiyle düzenlenen Gloria Cup turnuvasındaki ilk maçında Hırvatistan ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları, rakibini 25-20, 25-18, 20-25 ve 25-13'lük setlerle 3-1 mağlup ederek galibiyetle başladı.

Karşılaşmanın oyuncusu ay-yıldızlılardan Hande Baladın seçildi.

Filenin Sultanları, turnuvanın ikinci maçında yarın saat 19.00'da İtalya ile karşılaşacak.

Salon: Gloria Sports Arena

Hakemler: Pınar Elma, Yusuf Şahin

Türkiye: Hande, Kübra, Meryem, Şeyma, Eda, Cansu, Simge (L) (Ezgi, Gözde, Fatma)

Hırvatistan: Mlinar, Samadan, Fabris, Ikic, Dumancic, Brcic, Sain (L) (Deak, Klaric, Bozicevic (L), Stanovic)

Setler: 25-20, 25-18, 20-25, 25-13

Süre: 1 saat 47 dakika (26,30, 27, 24)

Son güncelleme 23:15 | 15 Ağustos 2019
hırvatistan türkiye
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