Liverpool Chelsea özet! UEFA Super Kupası (MAÇ ÖZETİ)

İki İngiliz ekibini karşı karşıya getiren UEFA Super Kupa final maçında Chelsea Liverpool maçında Kırmızı beyazlılar kazanarak kupayı müzesine götürmeyi başardı. Maçta gol perdesi 36. dakikada açıldı. Pulisic'in şık pasıyla Giroud topu ağlara gönderdi: 1-0! kinci yarı golle başladı. 48. dakikada Fabinho'nun pasında Firmino çok şık indirdi, Mane topu ağlara gönderdi. Beraberlik bozulmayınca maçta uzatmaya gidildi. 95. dakikada Firmino'nun pasında Mane topu ağlara gönderdi! 100. dakikada Jorginho'nun golüyle skor 2-2'ye geldi! Penaltıya giden maçta 5-4 kazanmayı başaran Liverpool kupayı müzesine götüren taraf oldu. İşte Chelsea Liverpool özeti… Maç özeti yayıncı kuruluş tarafından yüklendiği andan itibaren izleyebilirsiniz…

LİVERPOOL CHELSEA ÖZET İZLE