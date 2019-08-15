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Liverpool Chelsea özet! UEFA Super Kupası (MAÇ ÖZETİ)
Uefa

Liverpool Chelsea özet! UEFA Super Kupası (MAÇ ÖZETİ)

Chelsea Liverpool maçı 2-2 sona erdi ve UEFA Avrupa Ligi kupasının sahibi penaltı atışlarını kazanan Liverpool oldu. Uzatmaya giden maçta golleri Mane (48 ve 95) / Giroud (36), Jorginho (100 pen.) attı. İşte Liverpool Chelsea özeti...

15 Ağustos 2019 00:51

İki İngiliz ekibini karşı karşıya getiren UEFA Super Kupa final maçında Chelsea Liverpool maçında Kırmızı beyazlılar kazanarak kupayı müzesine götürmeyi başardı. Maçta gol perdesi 36. dakikada açıldı. Pulisic'in şık pasıyla Giroud topu ağlara gönderdi: 1-0! kinci yarı golle başladı. 48. dakikada Fabinho'nun pasında Firmino çok şık indirdi, Mane topu ağlara gönderdi. Beraberlik bozulmayınca maçta uzatmaya gidildi. 95. dakikada Firmino'nun pasında Mane topu ağlara gönderdi! 100. dakikada Jorginho'nun golüyle skor 2-2'ye geldi! Penaltıya giden maçta 5-4 kazanmayı başaran Liverpool kupayı müzesine götüren taraf oldu. İşte Chelsea Liverpool özeti… Maç özeti yayıncı kuruluş tarafından yüklendiği andan itibaren izleyebilirsiniz…

LİVERPOOL CHELSEA ÖZET İZLE

Son güncelleme 00:58 | 15 Ağustos 2019
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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