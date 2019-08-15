İstanbul heyecanı seviyor | Yasin Yıldırım…

İstanbul’un ev sahibi olduğu Süper Kupa finali, gözlerimizin pasını sildi. Liverpool ve Chelsea'nin ortaya koyduğu futbol kalitesi ve taktik disiplinin yanında sahadaki yıldızların centilmenliği yarın başlayacak ligimiz öncesi bize çok kötü örnek oldu.

Biz alışık değiliz böyle şeylere. Yarından itibaren kavga, gürültü ve vasatlık adına ne varsa izleyeceğiz. Sonrasında bitmek bilmeyen kısır çekişmeler. Her iki takıma da teşekkür ederiz ama lütfen hemen ülkeyi terk ediniz!

Kadın hakem Flappart hızlı tempoya ayak uydurmakla kalmadı, zorda kalmadıkça düdük çalmayarak oyunun akmasını sağladı. Yardımcıları da verdikleri kritik kararlarla hakemliğin cinsiyet işi değil haysiyet işi olduğunu gösterdi.

Ağır favori konumundaki Liverpool, ilk yarıda neye uğradığını şaşırdı. Chelsea oynadı, Klopp'un takımı izledi. Bunda Maviler'in küçük dev adamı Kante'nin orta sahadaki resitali etkiliydi.

Biz izlerken yorulduk ama Fransız yıldız 120 dakika boyunca yorulmak nedir bilmedi. Chelsea'nin sahayı parsellemesi ve konsantrasyonu dengeyi de lehine çevirirken Pulisic ve Pedro'nun hücumdaki etkinliği golü getirdi.

İkinci yarı Firmino'nun oyuna girişiyle Liverpool hücumda özüne döndü. Mane'nin golü de Chelsea'nin ritmini bozdu. Uzatmadaki karşılıklı goller sonrası çarşamba günü başlayan maç, perşembeye taşındı.

İçimizdeki Liverpool'lular sayesinde sanki Kop tribünü önünde oynayan Kırmızılar, seyirci avantajını tam anlamıyla kullanamadı. 2005'TEKI unutulmaz Milan- Liverpool Şampiyonlar Ligi finali gibi İstanbul'daki bir büyük final daha tarihe geçti.

Ne diyelim; bu şehir de hem heyecan veriyor hem de heyecanı seviyor. Sonuçta İngilizler ve İstanbul kazandı ama gerçeklerle ağır şekilde yüzleşen Türk futbolu kaybeden taraftı.