SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Flaş… ABD’den İran’a ‘son dakika’ golü
Galatasaray sezonu Denizli’de açıyor!
Galatasaray

Galatasaray sezonu Denizli’de açıyor!

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun açılış maçında yarın deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak. Cezalı olan teknik direktör Fatih Terim, maçta takımının başında bulunmayacak

15 Ağustos 2019 11:38

Son şampiyon Galatasaray, Süper Lig’de 2019-2020 sezonunun açılış maçında yarın deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak.

Denizli Atatürk Stadı’nda saat 20.30’da başlayacak müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Galatasaray’da cezalı olan teknik direktör Fatih Terim, karşılaşmada takımının başında bulunamayacak.

Süper Lig’de geçen sezonun 33. haftasında hakem tarafından tribüne gönderilen Terim’e, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 3 maç men cezası verilmişti. Cezasının birini geçen sezonun son haftasındaki karşılaşmada, birini de TFF Süper Kupa’da Akhisarspor ile oynanan maçta çeken Terim, Yukatel Denizlispor müsabakasıyla cezasını tamamlayacak.

Sarı-kırmızılı takımda yardımcı antrenör Hasan Şaş da cezalı olduğu için müsabakada yedek kulübesinde yer alamayacak.

Galatasaray’ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli’nin ise hafta içinde gerçekleştirilen operasyonla böbrek taşı alınmıştı.

Son güncelleme 11:38 | 15 Ağustos 2019
galatasaray
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR