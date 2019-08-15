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‘Fantezi Futbol Passo’ uygulaması yayında!
Futbol

‘Fantezi Futbol Passo’ uygulaması yayında!

Dünyada birçok spor dalında büyük ilgi gören fantezi lig konseptini Süper Lig'e uyarlayan Passo, "Fantezi Futbol Passo" adlı oyununun uygulamasını futbolseverlerin hizmetine sundu

15 Ağustos 2019 12:29

Passo, “Fantezi Futbol Passo” adlı oyununun uygulamasını futbolseverlerin beğenisine sundu.

Passolig’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Passo, etkinlik dünyasının ardından oyun dünyasına giriş yaptı.

Dünyada birçok spor dalında büyük ilgi gören fantezi lig konseptini Süper Lig’e uyarlayan Passo, “Fantezi Futbol Passo” adlı oyunun uygulamasını futbolseverlerin beğenisine sundu. Takım uçağıyla seyahat, oyuncularla antrenmanda tanışma fırsatı, uluslararası turnuvaları yerinde izleme gibi hediyelerin yanı sıra özel sürprizlerin de yer alacağı “Fantezi Futbol Passo” uygulaması, App Store ve Google Play’den indirilebiliyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen Passolig Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, futbol dünyasının paydaşlarından biri olarak teknoloji tarafında da farkındalık yaratmanın kendileri için önemli bir misyon olduğunu bildirdi.

Kazancı, “Taraftarların Passo Mobil Uygulaması’nı kullanarak stadyumlara giriş yapması gibi operasyonel bir yeniliğin ardından işin eğlence tarafına da dokunmak istedik. Oyun dünyası sürekli gelişen bir sektör ve yakın zamanda Passo olarak bu alanda başka atılımlarımız da olacak. Fantezi Futbol Passo’nun, özellikle kullanıcılara özel deneyimler yaşatması anlamında büyük ilgi görmesini umut ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme 12:29 | 15 Ağustos 2019
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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