Denizlispor Galatasaray maçı saat kaçta? Süper Lig’de perde GS maçı ile açılıyor…

Son şampiyon Galatasaray, Süper Lig’de 2019-2020 sezonunun açılış maçında deplasmanda Denizlispor’e konuk oluyor. Süper Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu açılış maçı sadece iki takımın taraftarı tüm takımların taraftarları heyecanla bekliyor. Galatasaray yeni sezona deplasmanda galibiyet ile başlamak isterken, Denizlispor evindeki ilk maçta puan kaybı yaşamak istemiyor. Peki Denizlispor Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

DENİZLİSPOR GALATASARAY SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

16 Ağustos Cuma günü Denizli Atatürk Stadı’nda saat 20.30’da başlayacak müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 1’den canlı yayınlanacak.

FATİH TERİM TAKIMIN BAŞINDA OLMAYACAK

Galatasaray’da cezalı olan teknik direktör Fatih Terim, karşılaşmada takımının başında bulunamayacak. Süper Lig’de geçen sezonun 33. haftasında hakem tarafından tribüne gönderilen Terim’e, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 3 maç men cezası verilmişti. Cezasının birini geçen sezonun son haftasındaki karşılaşmada, birini de TFF Süper Kupa’da Akhisarspor ile oynanan maçta çeken Terim, Yukatel Denizlispor müsabakasıyla cezasını tamamlayacak.

Sarı-kırmızılı takımda yardımcı antrenör Hasan Şaş da cezalı olduğu için müsabakada yedek kulübesinde yer alamayacak.