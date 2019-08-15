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Daniel Sturridge’in annesi ve amcası Trabzon’da!
Trabzonspor

Daniel Sturridge’in annesi ve amcası Trabzon’da!

Bordo-mavili kulübün kadrosuna katmak istediği Daniel Sturridge'nin annesi ve menajerlik hakkını elinde bulunduran amcası Trabzon'a geldi

15 Ağustos 2019 13:24

Trabzonspor’un transfer görüşmelerini sürdürdüğü Daniel Sturridge’in annesi Grace Sturridge ile amcası aynı zamanda menajerlik haklarını elinde bulunduran Dean Sturridge, Trabzon’a geldi.

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool ile sözleşmesi sona eren ve serbest statüde yer alan forvet oyuncusu Daniel Sturridge’nin annesi ve amcası, Trabzonspor ile görüşmek üzere önce İstanbul’a, bugün de saat 12.00’de bordo-mavili kulübün başkan yardımcısı Sertaç Güven’le Trabzon’a ulaştı.

İç hatlar gelen yolcu bölümünden çıkış yaparak Sertaç Güven ile alandan ayrılan anne Grace Sturridge ile amca Dean Sturridge’nin, Trabzonspor yönetimi ile burada görüşme yapacağı, kulüp tesislerini ve kenti gezeceği, bu akşam oynanacak Trabzonspor-Sparta Prag mücadelesini de izleyecekleri öğrenildi.

Anlaşma sağlanması durumunda Daniel Sturridge'in de Trabzon’a davet edileceği belirtildi.

Son güncelleme 13:39 | 15 Ağustos 2019
Daniel Sturridge trabzonspor
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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