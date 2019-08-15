Beşiktaş’ta forvet transferindeki hedef Bas Dost!

Sakatlığı süren Burak Yılmaz'ın dönüşü eylülün ortasını bulacak ve bu nedenle Beşiktaş, forvet transferine hız verdi. Siyah beyazlıların ilk hedefi Sporting Lizbon’un golcüsü Bas Dost.

Sözcü Gazetesi muhabiri Ali Aydın’ın haberine göre; Yönetim ve Abdullah Avcı'nın yaptığı ortak çalışmada kabarık listeden 3 futbolcu ön plana çıktı. Sassuolo'dan Khouma Babacar, Hoffenheim'dan Adam Szalai ile Sporting Lizbon'dan Bas Dost isimlerinde karar kılındı.

Siyah-beyazlılar, bu 3 futbolcudan birini bu ay sonuna kadar kadroya katmak istiyor.

KONOPLYANKA KIZDIRDI

Kartal, Sportif Direktör Ali Naibi'nin yürüttüğü transfer çalışmalarında nokta atışı yapmayı planlıyor. Avcı'nın maliyet-fayda değerlendirmesi siyah-beyazlı idareciler tarafından dikkate alındı.

Öte yandan Konoplyanka transferinde menajerin taleplerini arttırdığı ve yönetimin de bu durumdan rahatsız olduğu öğrenildi.

Ukraynalı futbolcunun transferi Başkan Fikret Orman'ın talimatıyla beklemeye alındı.

SPORTING’DE GÖZDEN DÜŞTÜ

Portekiz’de sezon başladı. Hollandalı forvet Bas Dost, Sporting Lizbon'un Maritimo ile 1-1 berabere kaldığı maçta fazla süre alamadı. 73'te oyuna dahil olan Dost, sadece 17 dakika oynadı. Teknik heyetin, 30 yaşındaki futbolcunun kiralanmasına onay vereceği öğrenildi.

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