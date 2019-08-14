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Yeni sezon öncesi Beşiktaş’ın son durumu! Burak Yılmaz yoksa zor…
Beşiktaş

Yeni sezon öncesi Beşiktaş’ın son durumu! Burak Yılmaz yoksa zor…

En büyük sıkıntı ileri uçta. Güven ve Umut Nayir, Burak Yılmaz’ın alternatifi olacak kapasitede değil. Forvet transferi şart. Kalede de Karius alternatifsiz...

14 Ağustos 2019 11:41

Kara Kartal yeni sezona teknik kadro değişikliği ile başlıyor. Siyah-beyazlılar, Şenol Güneş'ten görevi devralan Abdullah Avcı ile son 2 yıldaki başarısızlığı unutturmaya çalışacak.

Sözcü Gazetesi muhabiri Ali Aydın, Süper Lig'de sezonun ilk maçında cumartesi günü Sivasspor'a konuk olacak Beşiktaş'taki son gelişmeleri masaya yatırdı:

EKSİLER

  • Farklı idman düzeni, sakatlıkları beraberinde getirdi. Avcı, tam kadro çalışma fırsatı bulamadı.
  • En büyük sorun forvette. Burak olmayınca olmuyor! Güven ve Umut Nayir yetersiz. Forvet transferi şart. Takım gol atamıyor.
  • Kale de problemli. Karius sakatlanca eldivenlerin gözü kapalı emanet edileceği kimse kalmadı. Alternatif şart.

ARTILAR

  • Avcı her oyuncuyla ilgileniyor. Kendini sevdirdi. Sistemini de oturtursa büyük avantaj.
  • Gençler, özellikle Panathinaikos maçında göz doldurdu. Erdem Seçgin, Kartal Yılmaz, Muhayer Oktay ve Oğuzhan Akgün'ün bu sezon zaman zaman süre alması bekleniyor.
  • Omurga bozulmadı. Deneyimli çok isim var.
  • Boyd çok ses getirmeyen ama önemli bir transfer. Bu yılın öne çıkan oyuncusu olabilir.

13 Ağustos 2019 Beşiktaş`ın yeni transferi Pedro Rebocho konuştu: `Yüzde yüzümü vereceğim...` Beşiktaş`ın Portekizli yeni transferi Pedro Rebocho açıklamalarda bulundu. Rebocho, Hırslı, çok istekli ve çok arzulu bir oyuncuyum. Eğer burada başarılı olursam, milli takım hedefime ulaşmamda Beşiktaş bana yardımcı olacak. Tabii ki Beşiktaş Avrupa`da çok tanınan, saygı duyulan bir takım ancak buraya gelmemde taraftarın etkisi çok büyüktü dedi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 11:41 | 14 Ağustos 2019
beşiktaş
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2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
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34 19 65
4 Trabzonspor
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5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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