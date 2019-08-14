Yeni sezon öncesi Beşiktaş’ın son durumu! Burak Yılmaz yoksa zor…

Kara Kartal yeni sezona teknik kadro değişikliği ile başlıyor. Siyah-beyazlılar, Şenol Güneş'ten görevi devralan Abdullah Avcı ile son 2 yıldaki başarısızlığı unutturmaya çalışacak.
Sözcü Gazetesi muhabiri Ali Aydın, Süper Lig'de sezonun ilk maçında cumartesi günü Sivasspor'a konuk olacak Beşiktaş'taki son gelişmeleri masaya yatırdı:
EKSİLER
- Farklı idman düzeni, sakatlıkları beraberinde getirdi. Avcı, tam kadro çalışma fırsatı bulamadı.
- En büyük sorun forvette. Burak olmayınca olmuyor! Güven ve Umut Nayir yetersiz. Forvet transferi şart. Takım gol atamıyor.
- Kale de problemli. Karius sakatlanca eldivenlerin gözü kapalı emanet edileceği kimse kalmadı. Alternatif şart.
ARTILAR
- Avcı her oyuncuyla ilgileniyor. Kendini sevdirdi. Sistemini de oturtursa büyük avantaj.
- Gençler, özellikle Panathinaikos maçında göz doldurdu. Erdem Seçgin, Kartal Yılmaz, Muhayer Oktay ve Oğuzhan Akgün'ün bu sezon zaman zaman süre alması bekleniyor.
- Omurga bozulmadı. Deneyimli çok isim var.
- Boyd çok ses getirmeyen ama önemli bir transfer. Bu yılın öne çıkan oyuncusu olabilir.