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Ünlü gazeteci transferi duyurdu: ‘Nzonzi Galatasaray ile anlaştı’
Transfer Haberleri

Ünlü gazeteci transferi duyurdu: ‘Nzonzi Galatasaray ile anlaştı’

Orta saha transferi için arayışlarını sürdüren Galatasaray, Roma'dan Steven Nzonzi transferinde mutlu sona çok yakın. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, iki kulübün anlaşma sağladığını ve son detayların konuşulduğunu duyururken "Nzonzi'nin uçağı hazır" ifadelerini kullandı.

SKOR DIŞ HABER 14 Ağustos 2019 14:12

İtalya Serie A takımlarından Roma’nın orta sahası Steven Nzonzi için transfer girişiminde bulunan Galatasaray, başarılı orta sahayı 1+1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katmak üzere.

Ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Roma ve Galatasaray kulüplerinin görüşmesinin olumlu ilerlediğini ve anlaşma hakkındaki son detayların konuşulduğunu duyurdu.

Galatasaray’ın Roma’ya kiralama ücreti ödemeyeceğini belirten Di Marzio, oyuncunun maaşının (4 milyon Euro) sarı kırmızılı ekip tarafından karşılanacağını ve istenilmesi halinde anlaşmanın 1 yıl daha uzatılabileceğini belirtti.

Transfer döneminin ilk günlerinde Galatasaray’ı reddeden 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun son teklifi kabul ettiği ve İstanbul’a gelmeye hazırlandığı öğrenildi.

Futbola Fransa’nın Amiens takımında başlayan Kongo asıllı Fransız futbolcu, Blackburn, Stoke City ve Sevilla takımlarında forma giydi.

Geçen sezon Roma formasıyla Serie A’da 30 maça çıkan Nzonzi, 1 gol 2 asistlik performans sergilerken sezon başında Sevilla’dan 26 milyon Euro’ya transfer edilmişti.

13 Ağustos 2019 Fenerbahçe`nin de istediği Roma orta sahası Steven Nzonzi`nin rotası Galatasaray... İtalya Serie A takımlarından Roma forması giyen orta saha oyuncusu Steven Nzonzi için Galatasaray ve Fenerbahçe`nin karşı karşıya geldiği iddia edildi. İtalya basınındaki haberde Kongo asıllı Fransız futbolcunun Şampiyonlar Ligi`nde oynayacağı için tercihini Galatasaray`dan yana kullanabileceği belirtildi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 14:19 | 14 Ağustos 2019
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PUAN DURUMU
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1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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