Ünlü gazeteci transferi duyurdu: ‘Nzonzi Galatasaray ile anlaştı’

İtalya Serie A takımlarından Roma’nın orta sahası Steven Nzonzi için transfer girişiminde bulunan Galatasaray, başarılı orta sahayı 1+1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katmak üzere.

Ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Roma ve Galatasaray kulüplerinin görüşmesinin olumlu ilerlediğini ve anlaşma hakkındaki son detayların konuşulduğunu duyurdu.

Galatasaray’ın Roma’ya kiralama ücreti ödemeyeceğini belirten Di Marzio, oyuncunun maaşının (4 milyon Euro) sarı kırmızılı ekip tarafından karşılanacağını ve istenilmesi halinde anlaşmanın 1 yıl daha uzatılabileceğini belirtti.

Transfer döneminin ilk günlerinde Galatasaray’ı reddeden 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun son teklifi kabul ettiği ve İstanbul’a gelmeye hazırlandığı öğrenildi.

Futbola Fransa’nın Amiens takımında başlayan Kongo asıllı Fransız futbolcu, Blackburn, Stoke City ve Sevilla takımlarında forma giydi.

Geçen sezon Roma formasıyla Serie A’da 30 maça çıkan Nzonzi, 1 gol 2 asistlik performans sergilerken sezon başında Sevilla’dan 26 milyon Euro’ya transfer edilmişti.

Fenerbahçe`nin de istediği Roma orta sahası Steven Nzonzi`nin rotası Galatasaray... İtalya Serie A takımlarından Roma forması giyen orta saha oyuncusu Steven Nzonzi için Galatasaray ve Fenerbahçe`nin karşı karşıya geldiği iddia edildi. İtalya basınındaki haberde Kongo asıllı Fransız futbolcunun Şampiyonlar Ligi`nde oynayacağı için tercihini Galatasaray`dan yana kullanabileceği belirtildi. İlgili Haberi Oku