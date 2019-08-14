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UEFA Süper Kupa maçı biletleri karaborsada! Uçuk fiyat…
Uefa Avrupa Ligi

UEFA Süper Kupa maçı biletleri karaborsada! Uçuk fiyat…

İngiliz takımları Chelsea ile Liverpool arasında bu akşam oynanacak UEFA Süper Kupa maçı öncesi biletler karaborsaya düştü. 50 ve 150 Euro arasında değişen biletler anında tükenirken karaborsada rakam 22 bin lirayı buluyor.

14 Ağustos 2019 13:47

Beşiktaş Park’ta oynanacak dev maçın biletleri günler öncesinde satışa çıktı. 3 farklı kategoride 50 ile 150 Euro arasında fiyatla günler öncesinde satışa çıkan biletler kısa sürede tükendi. Ancak yine karaborsacılara gün doğdu.

Maçı fırsata çevirmek isteyenler aldıkları biletleri internet üzerinden oldukça yüksek fiyata satışa çıkardı. Biletler karaborsada bugün 22 bin lirayı bulan fiyatla satılıyor. Stat çevresinde de polis karaborsacılara karşı önlem aldı.

Tribünlerin yüzde 78’i taraftarlara, kalan bölümü ise yerel organizasyon komitesi, UEFA, ulusal futbol federasyonları, ticari ortaklar ve yayıncı kuruluşlara ayrıldı.

Maça Liverpool taraftarlarının daha fazla ilgi gösterdiği kaydediliyor. İngilizlerin yanı sıra bir çok ülkeden de maçı izlemek için taraftarlar geldi.

14 Ağustos 2019 İstanbul`da heyecan dorukta! UEFA Süper Kupa sahibini buluyor... 44. kez yapılacak UEFA Süper Kupa organizasyonunda Liverpool ile Chelsea saat 22.00'de Vodafone Park'ta karşılaşacak. Kupa tarihinde ilk kez iki İngiliz ekibi mücadele edecekken, tarihi karşılaşmaya dair bütün detaylar haberimizde... İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 13:48 | 14 Ağustos 2019
chelsea liverpool UEFA Süper Kupa
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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