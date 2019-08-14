UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu maçlarında Rus ekibinden büyük sürpriz!

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde play-off turuna kalan takımlar belli oldu. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının 3. eleme turu rövanşı, 10 maçla tamamlandı. Sahasında 1-0 yenildiği Porto’ya konuk olan Krasnodar, Şampiyonlar Ligi’nin gediklisi rakibini deplasmanda 3-2 mağlup ederek tur atlamayı başardı. İlk maçta konuk ettiği Yunanistan ekibi Olympiakos’a 1-0 yenilen temsilcimiz Medipol Başakşehir ise, deplasmanda çıktığı rövanş karşılaşmasını da 2-0 kaybederek turnuvaya veda etti. Bir üst turda Olympiakos ile Krasnodar eşleşti.

Krasnodar, geçtiğimi sezon Rusya Süper Ligi’ni topladığı 56 puanla 3. sırada tamamlamıştı.

Turuncu-lacivertli ekip, yoluna UEFA Avrupa Ligi grup aşamasından devam edecek.

Şampiyonlar Ligi’nde geçen sezonun yarı finalisti Hollanda ekibi Ajax ise deplasmanda 2-2 berabere kaldığı mücadelenin rövanşında ağırladığı Yunanistan temsilcisi PAOK’u 3-2 yenerek üst tura kaldı.

MAÇ SONUCU | Olympiakos Medipol Başakşehir 2-0 | Jose Sa`yı yine geçemedik UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu`nda Olympiakos`a konuk olan Medipol Başakşehir, 1-0`ın rövanşında rakibine bir kez daha yenilerek elendi. İlk maçta penaltı kurtaran Olympiakos kalecisi Jose Sa, yaptığı kurtarışlarla yine maça damga vurdu. Maçın kader anı ise 35. dakikada Robinho ile yaşandı. İlgili Haberi Oku

Kıbrıs Rum Kesimi’nden APOEL, Norveç’ten Rosenborg, Belçika’dan Club Brugge, Sırbistan’dan Kızılyıldız, Hırvatistan’dan Dinamo Zagreb, Avusturya’dan LASK, Romanya’dan Cluj ve Rusya’dan Krasnodar, play-off turuna adlarını yazdıran diğer takımlar oldu.

Alınan sonuçlar şöyle:

Karabağ (Azerbaycan) – APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-2 (2-1)

Rosenborg (Norveç) – Maribor (Slovenya): 3-1 (3-1)

Dinamo Kiev (Ukrayna) – Club Brugge (Belçika): 3-3 (0-1)

Kopenhag (Danimarka) – Kızılyıldız (Sırbistan):1-1, penaltılarda 6-7 (1-1)

Ferencvaros (Macaristan) – Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 0-4 (1-1)

LASK (Avusturya) – Basel (İsviçre): 3-1 (2-1)

Olympiakos (Yunanistan) – Medipol Başakşehir: 2-0 (1-0)

Ajax (Hollanda) – PAOK (Yunanistan): 3-2 (2-2)

Celtic (İskoçya) – Cluj (Romanya): 3-4 (1-1)

Porto (Portekiz) – Krasnodar (Rusya): 2-3 (1-0)