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UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Elemeleri | Alashkert 0-3 Beşiktaş
Uefa

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Elemeleri | Alashkert 0-3 Beşiktaş

Beşiktaş, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Eleme Turu 9. Grup son maçında Alashkert'i deplasmanda 3-0 yendi. Tarihinde ilk kez katıldığı organizasyonda grubunu Twente'nin ardından 5 puanla namağlup 2. bitiren Beşiktaş, yalnızca liderlerin turladığı organizasyona veda etti.

14 Ağustos 2019 00:12

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri’nde 9. Grup’taki üçüncü ve son maçında Ermenistan temsilcisi Alashkert’i 3-0 yendi.

Siyah-beyazlı takım, Hollanda’nın Enschede kentinin ev sahipliği yaptığı 9. Grup’taki üçüncü ve son mücadelesinde Alashkert ile karşı karşıya geldi.

07 Ağustos 2019 Beşiktaş Kadın Futbol Takımı Şampiyonlar Ligi arenasında! ABD oyuncuları gibi başkaldıramayız ama... Son yıllarda yükselişe geçen kadın futbolunun Türkiye`deki en önemli temsilcisi olan Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, bugün oynayacağı ilk maçla birlikte Hollanda`da düzenlenecek Şampiyonlar Ligi`nde ülkemizi Türkiye şampiyonu olarak temsil edecek. Bu önemli turnuva öncesinde takımın teknik direktörü Mutlucan Zavotçu ve tecrübeli oyuncusu Sevgi Çınar ile Sözcü Skor ekibi olarak özel bir röportaj gerçekleştirdik ve kadın futbolunun ülkemizdeki gelişimine ayna tuttuk... İlgili Haberi Oku

 

Müsabakanın ilk yarısını Kader Hançar’ın golüyle 1-0 önde tamamlayan Beşiktaş, ikinci yarıda da üstün oyununu sürdürdü. Rakip takımdan O’Rourke’nin kendi kalesine attığı golle farkı 2’ye çıkaran siyah-beyazlılar, Sevgi Çınar’ın golüyle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Grubundaki 3 maçta 1 galibiyet ve 2 beraberlikle 5 puan toplayan Beşiktaş, Twente’nin ardından 2. sırada yer alarak üst tura adını yazdıramadı. 13 Ağustos 2019 Beşiktaş`ın yeni transferi Pedro Rebocho konuştu: `Yüzde yüzümü vereceğim...` Beşiktaş`ın Portekizli yeni transferi Pedro Rebocho açıklamalarda bulundu. Rebocho, Hırslı, çok istekli ve çok arzulu bir oyuncuyum. Eğer burada başarılı olursam, milli takım hedefime ulaşmamda Beşiktaş bana yardımcı olacak. Tabii ki Beşiktaş Avrupa`da çok tanınan, saygı duyulan bir takım ancak buraya gelmemde taraftarın etkisi çok büyüktü dedi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 00:14 | 14 Ağustos 2019
Alashkert beşiktaş UEFA kadınlar şampiyonlar ligi
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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