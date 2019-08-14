UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Elemeleri | Alashkert 0-3 Beşiktaş

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri’nde 9. Grup’taki üçüncü ve son maçında Ermenistan temsilcisi Alashkert’i 3-0 yendi.

Siyah-beyazlı takım, Hollanda’nın Enschede kentinin ev sahipliği yaptığı 9. Grup’taki üçüncü ve son mücadelesinde Alashkert ile karşı karşıya geldi.

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı Şampiyonlar Ligi arenasında! ABD oyuncuları gibi başkaldıramayız ama... Son yıllarda yükselişe geçen kadın futbolunun Türkiye`deki en önemli temsilcisi olan Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, bugün oynayacağı ilk maçla birlikte Hollanda`da düzenlenecek Şampiyonlar Ligi`nde ülkemizi Türkiye şampiyonu olarak temsil edecek. Bu önemli turnuva öncesinde takımın teknik direktörü Mutlucan Zavotçu ve tecrübeli oyuncusu Sevgi Çınar ile Sözcü Skor ekibi olarak özel bir röportaj gerçekleştirdik ve kadın futbolunun ülkemizdeki gelişimine ayna tuttuk... İlgili Haberi Oku

Müsabakanın ilk yarısını Kader Hançar’ın golüyle 1-0 önde tamamlayan Beşiktaş, ikinci yarıda da üstün oyununu sürdürdü. Rakip takımdan O’Rourke’nin kendi kalesine attığı golle farkı 2’ye çıkaran siyah-beyazlılar, Sevgi Çınar’ın golüyle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Grubundaki 3 maçta 1 galibiyet ve 2 beraberlikle 5 puan toplayan Beşiktaş, Twente’nin ardından 2. sırada yer alarak üst tura adını yazdıramadı. Beşiktaş`ın yeni transferi Pedro Rebocho konuştu: `Yüzde yüzümü vereceğim...` Beşiktaş`ın Portekizli yeni transferi Pedro Rebocho açıklamalarda bulundu. Rebocho, Hırslı, çok istekli ve çok arzulu bir oyuncuyum. Eğer burada başarılı olursam, milli takım hedefime ulaşmamda Beşiktaş bana yardımcı olacak. Tabii ki Beşiktaş Avrupa`da çok tanınan, saygı duyulan bir takım ancak buraya gelmemde taraftarın etkisi çok büyüktü dedi. İlgili Haberi Oku