UEFA İstanbul’u tanıttı

UEFA, bu akşam İngiliz takımları Liverpool ile Chelsea arasında oynanacak Süper Kupa karşılaşması öncesi İstanbul ve Vodafone Park’tan övgüyle bahsetti. UEFA’nın internet sitesinde yer alan “Mucizelerin kenti İstanbul” başlıklı haberde, kentin futbol tarihi ve maçın oynanacağı Beşiktaş’ın stadı Vadofone Park hakkında çeşitli bilgiler verildi.

İstanbul’da daha önce Milan ile Liverpool arasında 2005 UEFA Şampiyonlar Ligi ve Shakhtar Donetsk ile Werder Bremen arasında 2009 UEFA Kupası finallerinin oynandığı hatırlatılan haberde, “İki kıtayı bağlayan İstanbul Boğazı’nın yanında yer alan Vodafone Park, dünyaya birliktelik mesajı vermeye hazırlanıyor” ifadesi kullanıldı.

İstanbul kırmızı-mavi... İngiliz taraftarlar İzmir Marşı ile coştu! Dünyanın dört bir yanından UEFA Süper Kupa Finali için gelen futbolseverler İstanbul`u bayram yerine çevirdi. İngiliz taraftarlar, Beşiktaş meydanda söylenen İzmir Marşı`na eşlik etti. İlgili Haberi Oku

Vodafone Park’ta taraftarın 132 desibel ile Avrupa futbol arenası ses rekorunu kırdığı anımsatılan haberde, bu akşamki UEFA Süper Kupa maçını 41 binin üzerinde seyircinin canlı takip etmesinin beklendiği vurgulandı. Haberde, İstanbul’un futbolla bir sonraki buluşma durağının, 30 Mayıs 2020 tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finali olacağı da belirtildi.