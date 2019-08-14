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Trabzonspor Sparta Prag ne zaman? Trabzonspor rövanş maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Uefa Avrupa Ligi

Trabzonspor Sparta Prag ne zaman? Trabzonspor rövanş maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın Çekya temsilcisi Sparta Prag'ı konuk edecek. Trabzon, İlk maçta deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Rövanş için avantajı kapan Trabzonspor evinde Sparta Prag'ı ağırlayacak. Peki Trabzonspor Sparta Prag rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

14 Ağustos 2019 21:24

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Trabzonspor ile Çekya temsilcisi Sparta Prag arasında oynanan müsabaka 2-2 berabere sonuçlandı. Bordo-mavili takım, 15 Ağustos Perşembe günü Trabzon'da oynayacağı rövanş maçı için avantaj elde etti. Trabzonspor Sparta Prag maçının saati ve kanalı da belli oldu

TRABZONSPOR SPARTA PRAG MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA

Sparta Prag eşleşmesinin rövanşı 15 Ağustos 2019’da oynanacak. Trabzon'da oynanacak mücadele saat 20:30'da TRT Spor ekranlarında naklen yayınlanacak. İLK MAÇTAN AVANTAJLA AYRILDI

Trabzonspor, deplasmanda oynadığı karşılaşmada rakibi karşısında sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Bordo-mavililer, rövanşta her türlü galibiyetin yanı sıra, 0-0 ve 1-1'lik beraberliklerde de turu geçecek. Sparta Prag'a tur için, galibiyetin yanı sıra, 3-3 ve üzerinde gollü beraberlik gerekli. Müsabakada normal süre 2-2 berabere bitirse uzatmaya gidilecek. 15'er dakikalık iki uzatma bölümünde de skor değişmezse, turu geçecek ekibi seri penaltı atışları belirleyecek.

Son güncelleme 21:24 | 14 Ağustos 2019
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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