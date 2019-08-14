Trabzonspor Sparta Prag ne zaman? Trabzonspor rövanş maçı saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Trabzonspor ile Çekya temsilcisi Sparta Prag arasında oynanan müsabaka 2-2 berabere sonuçlandı. Bordo-mavili takım, 15 Ağustos Perşembe günü Trabzon'da oynayacağı rövanş maçı için avantaj elde etti. Trabzonspor Sparta Prag maçının saati ve kanalı da belli oldu

TRABZONSPOR SPARTA PRAG MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA

Sparta Prag eşleşmesinin rövanşı 15 Ağustos 2019’da oynanacak. Trabzon'da oynanacak mücadele saat 20:30'da TRT Spor ekranlarında naklen yayınlanacak. İLK MAÇTAN AVANTAJLA AYRILDI

Trabzonspor, deplasmanda oynadığı karşılaşmada rakibi karşısında sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Bordo-mavililer, rövanşta her türlü galibiyetin yanı sıra, 0-0 ve 1-1'lik beraberliklerde de turu geçecek. Sparta Prag'a tur için, galibiyetin yanı sıra, 3-3 ve üzerinde gollü beraberlik gerekli. Müsabakada normal süre 2-2 berabere bitirse uzatmaya gidilecek. 15'er dakikalık iki uzatma bölümünde de skor değişmezse, turu geçecek ekibi seri penaltı atışları belirleyecek.