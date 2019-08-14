Süper Kupa, Türk ekonomisine olumlu katkı yapacak.

Final için Avrupa'dan 50 bini aşkın turist İstanbul'a geldi. Takımlara 15'er bin, sponsorlar için 10 bin bilet ayrıldı.

Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Müberra Eresin, gelenlerin ortalama 1 gece kalacağını dile getirip uçak bileti, konaklama ve yeme içme harcamaları ile maçın toplamda toplamda 100 milyon dolarlık gelir sağlayacağını söyledi.

Karşılaşmayı 5 kıtada 215 ülkede yaklaşık 2 milyar kişinin televizyonlardan izlemesi bekleniyor. Bu, İstanbul ve Boğaz'ın tanıtımına büyük katkı yapacak.

Şampiyonlar Ligi finali de 30 Mayıs 2020'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve İstanbul'da önemli bir turizm trafiği yaratacak.

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