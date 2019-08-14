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Süper Kupa, Türk ekonomisine olumlu katkı yapacak.
Uefa Avrupa Ligi

Süper Kupa, Türk ekonomisine olumlu katkı yapacak.

İstanbul Vodafone Park'ta oynanacak Süper Kupa finali tanıtım ve turizm gelirlerini de bir hayli arttırdı. Milyonlarca insanın takip ettiği Liverpool ve Chelsea takımlarının mücadelesi şüphesiz İstanbul ve Türkiye'nin tanıtımı için büyük fayda sağlayacak.

14 Ağustos 2019 11:20

Final için Avrupa'dan 50 bini aşkın turist İstanbul'a geldi. Takımlara 15'er bin, sponsorlar için 10 bin bilet ayrıldı.

Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Müberra Eresin, gelenlerin ortalama 1 gece kalacağını dile getirip uçak bileti, konaklama ve yeme içme harcamaları ile maçın toplamda toplamda 100 milyon dolarlık gelir sağlayacağını söyledi.

Karşılaşmayı 5 kıtada 215 ülkede yaklaşık 2 milyar kişinin televizyonlardan izlemesi bekleniyor. Bu, İstanbul ve Boğaz'ın tanıtımına büyük katkı yapacak.

Şampiyonlar Ligi finali de 30 Mayıs 2020'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve İstanbul'da önemli bir turizm trafiği yaratacak.

14 Ağustos 2019 İstanbul`da heyecan dorukta! UEFA Süper Kupa sahibini buluyor... 44. kez yapılacak UEFA Süper Kupa organizasyonunda Liverpool ile Chelsea saat 22.00'de Vodafone Park'ta karşılaşacak. Kupa tarihinde ilk kez iki İngiliz ekibi mücadele edecekken, tarihi karşılaşmaya dair bütün detaylar haberimizde... İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 11:20 | 14 Ağustos 2019
chelsea liverpool süper kupa
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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