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Trabzonspor

Sturridge’in ailesi İstanbul’a geldi

İngilzi yıldız Daniel Sturridge'in annesi ve amcası İstanbul'a geldi. Sturridge'in İstanbul'a transfer görüşmeleri yapmak için geldiği öğrenildi.

14 Ağustos 2019 17:58

Trabzonspor’un görüşmelerini sürdürdüğü Daniel Sturridge’in annesi ve menajeri olan amcası İstanbul’a geldi. İngiltere’nin Birmingham kentinden kalkan uçakla İstanbul’a gelen Sturridge ailesi, kulüp yetkilileri tarafından karşılandı.

Sturridge ailesinin bugünü İstanbul’da geçirerek yarın gündüz saatlerinde Trabzon’a gitmesi bekleniyor.

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Daniel Sturridge’in menajeri, Trabzon’da kulüp yetkilileri ile bir araya gelerek görüşmelerini sürdürecek, annesi Grace Sturridge ise Trabzon’da şehir turu yapacak.

Son güncelleme 17:58 | 14 Ağustos 2019
Sturridge trabzonspor
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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