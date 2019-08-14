Stephanie Frappart kimdir? Liverpool Chelsea maçına kadın hakem Stephanie Frappart…

UEFA Süper Kupa’da iki İngiliz takımı, Liverpool ile Chelsea karşı karşıya gelecek. İstanbul’da oynanacak final maçı için büyük bir ilke imza atılarak kadın hakem atandı. Zorlu mücadeleyi Fransız kadın Stephanie Frappart yönetecek. Temmuz ayı içerisinde Kadınlar Dünya Kupası finalinde düdük çalan Nisan ayından beri Fransa Ligue 1’de görev yapıyor.

STEPHANİE FRAPPART KİMDİR?

14 Aralık 1983 doğumlu Stephanie Frappart, 2011 yılından itibaren Fransa Championnat National’de maç yönetmeye başladı. Aynı yıl FIFA’nın Uluslararası Hakemler Listesi’nde yer aldı.

2014’te Fransa Ligue 2’de maç yönetmeye başlayan Frappart, ertesi yıl Kanada’da yapılan FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nda düdük çaldı.

28 Nisan 2019’da ise Fransa Ligue 1’deki “Amiens-Strasbourg” karşılaşmasını yönetti, Ligue 1’de maç yöneten ilk kadın hakem olarak tarihe geçti.

7 Temmuz 2019’da da Fransa’daki FIFA Kadınlar Dünya Kupası finalinde, ABD ile Hollanda arasında oynanan mücadeleyi yönetti.