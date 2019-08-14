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Stephanie Frappart kimdir? Liverpool Chelsea maçına kadın hakem Stephanie Frappart…
Uefa

Stephanie Frappart kimdir? Liverpool Chelsea maçına kadın hakem Stephanie Frappart…

Liverpool ile Chelsea maçını kadın hakem Stephanie Frappart yönetecek. Böylece UEFA Süper Kupa finali ile ilk kez üst düzey bir karşılaşmasında kadın hakem görev yapacak. Peki, Stephanie Frappart kimdir?

14 Ağustos 2019 19:51

UEFA Süper Kupa’da iki İngiliz takımı, Liverpool ile Chelsea karşı karşıya gelecek. İstanbul’da oynanacak final maçı için büyük bir ilke imza atılarak kadın hakem atandı. Zorlu mücadeleyi Fransız kadın Stephanie Frappart yönetecek. Temmuz ayı içerisinde Kadınlar Dünya Kupası finalinde düdük çalan Nisan ayından beri Fransa Ligue 1’de görev yapıyor.

STEPHANİE FRAPPART KİMDİR?

14 Aralık 1983 doğumlu Stephanie Frappart, 2011 yılından itibaren Fransa Championnat National’de maç yönetmeye başladı. Aynı yıl FIFA’nın Uluslararası Hakemler Listesi’nde yer aldı.

2014’te Fransa Ligue 2’de maç yönetmeye başlayan Frappart, ertesi yıl Kanada’da yapılan FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nda düdük çaldı.

28 Nisan 2019’da ise Fransa Ligue 1’deki “Amiens-Strasbourg” karşılaşmasını yönetti, Ligue 1’de maç yöneten ilk kadın hakem olarak tarihe geçti.

7 Temmuz 2019’da da Fransa’daki FIFA Kadınlar Dünya Kupası finalinde, ABD ile Hollanda arasında oynanan mücadeleyi yönetti.

Son güncelleme 19:51 | 14 Ağustos 2019
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PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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