SON DAKİKA Galatasaray transferi resmen açıkladı

Orta sahaya takviye arayışındaki Galatasaray, Fransız yıldız Steven Nzonzi’nin transferinde mutlu sona ulaştı. Galatasaray, Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada Nzonzi transferi için Roma ile görüşmelere başlandığını resmen duyurdu.

İşte Galatasaray tarafından KAP’a yapılan açıklama:

“Profesyonel Futbolcu Steven Mike Christopher Nkemboanza Nzonzi’nin Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü A.S. Roma S.P.A. ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

İngiltere Premier Lig’de 2012-2015 yılları arasında Stoke City forması giyen Nzonzi, Liverpool’a attığı muhteşem golle hafızalarda yer etmişti.

Roma’nın 2018 yılında Sevilla’dan 26.5 milyon Euro’ya transfer ettiği Nzonzi, İtalyan ekibi ile çıktığı 39 maçta 1 gol atarken, 2 de asist yaptı. Piyasa değeri 23 milyon Euro olarak gösterilen Nzonzi, Fransa Milli Takımı ile 2018 Dünya Kupası’nda zafere ulaştı. Nzonzi, Fransa Milli Takımı’nda toplam 14 maça çıktı. Nzonzi, Milli takım formasıyla gol atma başarısı gösteremedi.