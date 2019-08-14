Sergen Yalçın: Tabi ki bunun sorumlusu benim

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ikinci maçında yarın Sırbistan temsilcisi Partizan’ı ağırlayacak olan Yeni Malatyaspor’da teknik direktör Sergen Yalçın, güçlü bir oyunla turu geçeklerini söyledi. İlk maçta yapılan hatalara değinen Sergen Yalçın, “Takım olarak yapılmaması gereken hatalar yaptık. Tabi ki bunun sorumlusu benim. Oyuncular sahada hata yapıyor ama sonuçta sorumluluk bana ait” dedi.

İlk maçta alınan 3-1´lik skora rağmen turu geçeceklerine inandığını ifade eden Sergen Yalçın, şunları söyledi:

“Partizan maçında en büyük sıkıntımız savunma hatalarıydı. Takım savunması ve bireysel savunmada sıkıntılar yaşadık. Takım olarak yapılmaması gereken hatalar yaptık. Tabi ki bunun sorumlusu benim. Oyuncular sahada hata yapıyor ama sonuçta sorumluluk bana ait. Onlarda bizim zaaflarımızdan iyi faydalandılar. Oyuna konsantre olmakta zorlandık. Mücadele olarak, rakipten çok eksik kaldık. Biz ikili mücadelelerde ve temasta rakibe göre eksik kaldık. Biz ilk defa UEFA’da böyle bir tur oynuyoruz, rakibimiz bizden çok daha tecrübeli. Oynayacağımız müsabaka umarım bizim istediğimiz doğrultuda geçer. Kesinlikle turu geçmek bizim için mucize falan değil. Skor abartılı bir skor değil, geri dönüşü olmayacak bir skor değil. Oyunsal anlamda iyi olur, sahada istediğimiz şeyleri yaparsak tur atlamak bizim için çok daha kolay olur. Bizim yarın için tek isteğimiz sağlam durmak, iyi mücadele etmek, agresif oynamak. Rakipte bir iki tane önlem alınacak oyuncu var. İlk maçta da konuştuk ama beceremedik. Sahanın içerisi çok farklı, dışarıda konuşmayla içeride oynamak çok farklı şeyler. Önlem aldık ama hiç bir şey istediğimiz gibi gitmedi. Yarın için gerekli önlemleri aldık, oyun anlayışımızı belirledik. Nasıl oynayacağımız oyunculara net anlattık ve sahada gösterdik. Yarın her şey bizim istediğimiz gibi olur diye umuyoruz. Güçlü bir oyunla turu atlayacak pozisyonda olmak istiyoruz. Geçemesek de oynadığımız oyunla ilerisi için herkese umut vadetmek istiyoruz.”

SERGEN YALÇIN: İYİ VE SAĞLAM BİR OYUNLA MAÇI KAZANMAK İSTİYORUZ

Yarınki mücadelede ilk hedeflerinin maçı kazanmak olduğunu ifade eden Sergen Yalçın, “Onlara güvenimiz tam, taraftarın da takıma güveni tam olsun. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Hedefimiz kazanmak, öncelikle kazanmak istiyoruz, tur atlamak ikinci planda düşündüğümüz şey. İyi ve sağlam bir oyunla müsabakayı kazanmak istiyoruz, tek hedefimiz bu. Çalışmalarımız bu doğrultuda olacak. Oyunsal anlamda da bu çalışmaları yaptık. Yarın tempolu, istekli, arzulu, kazanmak için her şeyini ortaya koyan oyuncu gurubunu herkes sahada görecek. Biz rakibi analiz ettik, iyi çalıştık, oyunculara rakibi anlattık. Sahada yapılması gerekenleri çalıştık. Bazen her şey konuşulduğu veya çalışıldığı gibi olmuyor, maç ortamları farklı oluyor” dedi.

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GUILHERME: TURU GEÇMEMEK İÇİN HİÇBİR NEDEN YOK

Sarı-siyahlı takımın orta saha oyuncusu Guilherme ise kendilerini zor bir maç beklediğini belirterek, “Biz bu maça çok iyi hazırlandık. Hocamızın anlattıklarını sahaya yansıtırsak turu geçeceğimizden hiç şüphemiz yok. Biraz daha sağlam oynamamız lazım. Sakin olmamız lazım, taraftarımızın desteğini de arkamıza alırsak turu geçmemek için hiç bir neden yok” şeklinde konuştu.