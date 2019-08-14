Schalke 04’ten Fenerbahçe’ye Ahmed Kutucu yanıtı!

Transferde tüm kozlarını kullanan Fenerbahçe’ye, Alman ekibi Schalke 04’ten kötü haber geldi.

Sözcü Gazetesi muhabiri Sercan Hamzaoğlu’nun haberine göre; Kadro derinliğini arttırmak için Schalke 04 forması giyen Ahmed Kutucu’yu transfer etmek isteyen sarı lacivertlilerin teklifi reddedildi.

19 yaşındaki forvet oyuncusunu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralama isteyen Fenerbahçe, Schalke’ye bir sonraki satıştan da pay vermeyi teklif etti.

Ancak genç yeteneğini takımda tutmayı planlayan Alman ekibinin yönetimi, “Planlarımızda büyük rol oynuyor. Satılık veya kiralık hiçbir şekilde göndermek istemiyoruz” yanıtını verirken teklifleri için Fenerbahçe’ye teşekkürlerini iletti.

Genç futbolcu, son iki sezonda forma giydiği Almanya'da 19 Yaş Altı Ligi'nde de fırtına gibi esti ve 38 maçta 25 gol atıp 11 asist yaparak, henüz 18 yaşında Schalke 04'ün A takımına yükseldi.

Geçen sezon Schalke 04 formasıyla Bundesliga'da 13 maçta 2 gol atan ve gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.