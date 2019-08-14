Salah için İstanbul’a Mısırlı akını!

UEFA Süper Kupa finalinde Chelsea ile oynanacak maç öncesi Liverpool taraftarı tezahüratlarla takımlarına destek verdi. Liverpool’da forma giyen Mısırlı yıldız Mohamed Salah’ı izlemek için yüzlerce Mısırlı taraftar, İstanbul’a geldi.
Öte yandan UEFA Süper Kupa maçı için İstanbul’a gelen Liverpool takımı sabah saatlerinde Seyrantepe’de bulunan Türk Telekom Stadı’nda son antrenmanına çıktı. Antrenmana gelen futbolcular çocuklarla fotoğraf çektirdi. Liverpool´da forma giyen Mısırlı futbolcu Muhammed Salah çocukların ilgi odağı oldu.