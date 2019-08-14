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Salah için İstanbul’a Mısırlı akını!
Uefa

Salah için İstanbul’a Mısırlı akını!

UEFA Süper Kupa finalinde Liverpool ile Chelsea arasındaki maç için yüzlerce Mısırlı, Salah için İstanbul'a akın etti.

14 Ağustos 2019 20:36

UEFA Süper Kupa finalinde Chelsea ile oynanacak maç öncesi Liverpool taraftarı tezahüratlarla takımlarına destek verdi. Liverpool’da forma giyen Mısırlı yıldız Mohamed Salah’ı izlemek için yüzlerce Mısırlı taraftar, İstanbul’a geldi.

Öte yandan UEFA Süper Kupa maçı için İstanbul’a gelen Liverpool takımı sabah saatlerinde Seyrantepe’de bulunan Türk Telekom Stadı’nda son antrenmanına çıktı. Antrenmana gelen futbolcular çocuklarla fotoğraf çektirdi. Liverpool´da forma giyen Mısırlı futbolcu Muhammed Salah çocukların ilgi odağı oldu.

Son güncelleme 20:36 | 14 Ağustos 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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