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Olympiakos Teknik Direktörü Pedro Martins: Adil olarak turu atladık
Şampiyonlar Ligi

Olympiakos Teknik Direktörü Pedro Martins: Adil olarak turu atladık

Olympiakos'un teknik direktörü Pedro Martins, Medipol Başakşehir maçı sonrası yaptığı açıklamada yakaladıkları fırsatları değerlendirmeyi bildiklerini ve play-off'a kaldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

14 Ağustos 2019 01:16

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında sahasında Medipol Başakşehir’i 2-0 yenerek tur atlayan Olympiakos’un teknik direktörü Pedro Martins, yakaladıkları fırsatları değerlendirmeyi bildiklerini veplay-off’a kaldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Martins, şöyle devam etti:

“Evet kalecimiz Jose Sa çok iyi oynadı, gerçekten çok önemli bir oyuncuydu. Sadece Sa değil tüm takım iyi oynadı. Herkes her maçı yenmek ister, biz iyi oynadık, iyi uyguladık, rakip gerçekten çok kaliteli ve güçlü bir rakipti. Rakibimiz Türkiye’de şampiyonluğa oynayan bir takım. Biz fırsatları iyi değerlendirdik ve adil olarak turu atladık. Bu maçlar çok zor ve çok önemli. Oyuncuların sadece fiziksel değil zihinsel olarak da hazırlanması gerek. Rakibimizin belli olacağı eşleşmede Porto ilk maçta 1-0 kazanmasına rağmen ikinci maçta 3-1 kaybetti. Ofansif olarak fazla iyi değildik ancak sonuçtan memnunuz.”

Portekizli teknik adam, Olympiakos’un son 4 maçta da aynı oyuncular ve oyun anlayışı ile mücadele ettiğinin hatırlatılması üzerine ise “Bu maçların hepsi aslında birer final maçı gibi, bu maçlara sadece kazanmak için çıkıyoruz. Önemli olan kazanmak, Yunanistan Ligi başladığında oyunumuz çok değişecek, başka taktikler uygulayacağız. Maça iyi başladık, ilk 15 dakika çok kuvvetli oynadık. Seyircimizin yardımıyla maçın kontrolünü ele aldık. Bu performanstan çok memnunuz” ifadesini kullandı.

Pedro Martins, “Robinho’nun kaçırdığı gol maçın kırılma anı mıydı? Ayrıca kendinizden iki kat bütçeye sahip bir takımı elediniz. Bununla ilgili görüşünüz nedir?” sorusuna, “Robinho golü atsaydı ne olacağını bilemeyiz, varsayımlara göre cevap veremeyiz. Olympiakos belki bütçe olarak Başakşehir’den küçük ama Yunanistan’ın en büyük ve en büyük taraftarına sahip, en tarihi takımı. Biz çok çalıştık, çok hırslıyız, başarı istiyoruz. Bunu başarmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Başakşehir çok iyi bir rakipti ancak biz fırsatları değerlendirdik. Bir takımın yıldız oyuncuları olması tüm maçları kazanacağı anlamına gelmez” yanıtını verdi.

Son güncelleme 01:16 | 14 Ağustos 2019
Medipol Başakşehir olympiakos şampiyonlar ligi uefa
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1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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