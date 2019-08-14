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Monaco Ben Yedder transferini açıkladı, Falcao için geri sayım başladı!
Transfer Haberleri

Monaco Ben Yedder transferini açıkladı, Falcao için geri sayım başladı!

Fransa ekibi Monaco, Sevilla'dan Fransız golcü futbolcu Wissam Ben Yedder'i transfer etti. Bu transferin ardından Galatasaray'ın Radamel Falcao transferini açıklaması bekleniyor.

14 Ağustos 2019 11:06

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Monaco, İspanya’nın Sevilla takımından golcü oyuncu Wissam Ben Yedder’i kadrosuna kattı.

Monaco Kulübü, 29 yaşındaki forvet Ben Yedder ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Fransa basınında yer alan haberlerde, Monaco’nun bu transfer için Sevilla’ya 40 milyon Euro ödediği öne sürüldü.

Ben Yedder, 2016’da transfer olduğu Sevilla’da geçen sezon 54 maça çıktı ve 30 gol attı.

Öte yandan Monaco’nun forvet transferi yapmasının ardından Galatasaray’ın Kolombiyalı golcü Radamel Falcao’yu kısa süre içerisinde kadrosuna katması bekleniyor.

Son güncelleme 11:06 | 14 Ağustos 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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