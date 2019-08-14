Monaco Ben Yedder transferini açıkladı, Falcao için geri sayım başladı!

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Monaco, İspanya’nın Sevilla takımından golcü oyuncu Wissam Ben Yedder’i kadrosuna kattı.
Monaco Kulübü, 29 yaşındaki forvet Ben Yedder ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Fransa basınında yer alan haberlerde, Monaco’nun bu transfer için Sevilla’ya 40 milyon Euro ödediği öne sürüldü.
Ben Yedder, 2016’da transfer olduğu Sevilla’da geçen sezon 54 maça çıktı ve 30 gol attı.
Öte yandan Monaco’nun forvet transferi yapmasının ardından Galatasaray’ın Kolombiyalı golcü Radamel Falcao’yu kısa süre içerisinde kadrosuna katması bekleniyor.
L'AS Monaco est heureux d'annoncer la signature de @WissBenYedder en provenance du FC Séville. L'international français s'engage pour saisons.
https://t.co/t4KDqpwio3 pic.twitter.com/WEXMfz8b5M
— AS Monaco (@AS_Monaco) August 14, 2019