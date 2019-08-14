SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Türk-İş Başkanı Ergün Atalay’dan tepki çeken sözler!
İngiltere Premier Lig

Liverpool’dan Türkiye’de anlamlı hareket

Ampute çocuklar, Liverpool antrenmanına katıldı. TBESF ile UEFA'nın iş birliği, güzel anlar yaşattı.

14 Ağustos 2019 00:18

2019 UEFA Süper Kupa maçı öncesi son çalışmasını bugün Vodafone Park’ta yapan Liverpool’un antrenmanında güzel anlar yaşandı.

UEFA Vakfı’nın yaptığı “Ampute çocuklar eşitlik için Süper Kupa’da” çalışması kapsamında ampute çocuklar, Liverpoollu futbolcular ile birlikte antrenman yaptı. Mohamed Salah çocuklarla özel olarak ilgilenirken, diğer futbolcular da çocuklar ile birlikte top sektirme antrenmanı yaptı.

13 Ağustos 2019 Liverpool taraftarı Taksim`de eğlendi İstanbul`da bulunan çok sayıda Liverpool taraftarı, UEFA Süper Kupa öncesinde gece boyunca Taksim`de doyasıya eğlendi. İlgili Haberi Oku

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ile UEFA’nın iş birliği sonucunda yapılan çalışma, Süper Kupa sürecinde birçok kez göz önüne getirilecek.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk, bu özel çalışmayla ilgili olarak UEFA’ya yaptığı açıklamada, “UEFA Süper Kupa’nın bizim ülkemizde düzenlenecek olması ve bizim ampute futbolcularımızın bu organizasyonun bir parçası yapılması bizi çok mutlu etti. 14 Ağustosta, futbolun birleştirici gücünün en önemli örneklerinden birini tecrübe edeceğiz. Tüm takımlara, izleyicilere ve konuklarımıza UEFA Süper Kupası finali için buraya gelmeleri adına hoş geldin diyoruz” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme 00:49 | 14 Ağustos 2019
liverpool
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR