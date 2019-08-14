Süper Kupa finali saat kaçta, hangi kanalda? Liverpool Chelsea maçı için merak edilen sorular!

İngiltere’nin iki dev ekibi Süper Kupa finali için sahaya çıkıyor ve futbol tutkunları maç hakkında birçok ayrıntıya cevap arıyor. Türkiye’de oynanacak olan dev final birçok kişinin heyecanlanmasına neden oldu. İşte Liverpool Chelsea arasında oynanacak olan Süper Kupa final maçı hakkında merak edilenler, Liverpool Chelsea maçının kanalı ve detaylar…

LIVERPOOL CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Saat 22.00’de başlayacak karşılaşmayı, Fransız kadın hakem Stephanie Frappart ve ekibi yönetecek. Müsabaka beIN SPORTS Haber kanalından naklen yayınlanacak.

BİLETLER KARABORSADA

Maçı fırsata çevirmek isteyenler aldıkları biletleri internet üzerinden oldukça yüksek fiyata satışa çıkardı. Biletler karaborsada bugün 22 bin lirayı bulan fiyatla satılıyor. Stat çevresinde de polis karaborsacılara karşı önlem aldı.

Tribünlerin yüzde 78'i taraftarlara, kalan bölümü ise yerel organizasyon komitesi, UEFA, ulusal futbol federasyonları, ticari ortaklar ve yayıncı kuruluşlara ayrıldı.

Maça Liverpool taraftarlarının daha fazla ilgi gösterdiği kaydediliyor. İngilizlerin yanı sıra bir çok ülkeden de maçı izlemek için taraftarlar geldi.

MUHTEMEL 11'LER: Liverpool: Adrian; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Henderson, Keita, Milner; Salah, Firmino, Mane.

Chelsea: Kepa; Azpilicueta, Christensen, Zouma, Emerson; Jorginho, Kovacic; Pedro, Barkley, Pulisic; Giroud.

“KADIN HAKEMLERİN OLMASI ÇOK GÜZEL”

Maçı yönetecek kadın hakemler hakkında düşüncelerini paylaşan Frank Lampard, “Kadın hakemlerin olması güzel bir haber. Bu tarihi bir maç olacak. Bunun da bir parçası olmak çok güzel. Kadınlar da büyük mesafe kat ettiler. Bu yaz seyrettiğimiz Kadınlar Dünya Kupası´nda kadınların çok değerli işler yaptığını gördük. Kadın hakemler için yarınki maç tarihi olacaktır. Bu karar, doğru yönde atılan doğru bir adım” ifadeleri ile sözlerini tamamladı.