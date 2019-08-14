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Süper Kupa finali saat kaçta, hangi kanalda? Liverpool Chelsea maçı için merak edilen sorular!
Uefa

Süper Kupa finali saat kaçta, hangi kanalda? Liverpool Chelsea maçı için merak edilen sorular!

Süper Kupa finali futbol tutkunlarının heyecanını tepeye taşıdı. Liverpool Chelsea maçı büyük bir heyecanla bekleniyor. UEFA Süper Kupa mücadelesinin 44’üncüsü İstanbul’da Vodafone Park’taki tarihi gecede gerçekleştirilecek. İngiliz takımları Chelsea ile Liverpool arasında bu akşam oynanacak UEFA Süper Kupa maçı öncesi biletler karaborsaya düştü. 50 ve 150 Euro arasında değişen biletler anında tükenirken karaborsada rakam 22 bin lirayı buluyor. Peki Liverpool Chelsea maçı saat kaçta hangi kanalda?

14 Ağustos 2019 14:38

İngiltere’nin iki dev ekibi Süper Kupa finali için sahaya çıkıyor ve futbol tutkunları maç hakkında birçok ayrıntıya cevap arıyor. Türkiye’de oynanacak olan dev final birçok kişinin heyecanlanmasına neden oldu. İşte Liverpool Chelsea arasında oynanacak olan Süper Kupa final maçı hakkında merak edilenler, Liverpool Chelsea maçının kanalı ve detaylar…

LIVERPOOL CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Saat 22.00’de başlayacak karşılaşmayı, Fransız kadın hakem Stephanie Frappart ve ekibi yönetecek. Müsabaka beIN SPORTS Haber kanalından naklen yayınlanacak.

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BİLETLER KARABORSADA

Maçı fırsata çevirmek isteyenler aldıkları biletleri internet üzerinden oldukça yüksek fiyata satışa çıkardı. Biletler karaborsada bugün 22 bin lirayı bulan fiyatla satılıyor. Stat çevresinde de polis karaborsacılara karşı önlem aldı.

Tribünlerin yüzde 78'i taraftarlara, kalan bölümü ise yerel organizasyon komitesi, UEFA, ulusal futbol federasyonları, ticari ortaklar ve yayıncı kuruluşlara ayrıldı.

Maça Liverpool taraftarlarının daha fazla ilgi gösterdiği kaydediliyor. İngilizlerin yanı sıra bir çok ülkeden de maçı izlemek için taraftarlar geldi.

MUHTEMEL 11'LER: Liverpool: Adrian; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Henderson, Keita, Milner; Salah, Firmino, Mane.

Chelsea: Kepa; Azpilicueta, Christensen, Zouma, Emerson; Jorginho, Kovacic; Pedro, Barkley, Pulisic; Giroud.

“KADIN HAKEMLERİN OLMASI ÇOK GÜZEL”

Maçı yönetecek kadın hakemler hakkında düşüncelerini paylaşan Frank Lampard, “Kadın hakemlerin olması güzel bir haber. Bu tarihi bir maç olacak. Bunun da bir parçası olmak çok güzel. Kadınlar da büyük mesafe kat ettiler. Bu yaz seyrettiğimiz Kadınlar Dünya Kupası´nda kadınların çok değerli işler yaptığını gördük. Kadın hakemler için yarınki maç tarihi olacaktır. Bu karar, doğru yönde atılan doğru bir adım” ifadeleri ile sözlerini tamamladı.

Son güncelleme 14:58 | 14 Ağustos 2019
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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