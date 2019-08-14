Liverpool Chelsea maçı dünyayı kilitledi! İstanbul’a basın mensubu yağdı

UEFA Süper Kupa’da iki İngiliz ekibi Liverpool ile Chelsea, İstanbul’da karşı karşıya geldi. Geçen sezonun UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile UEFA Avrupa Ligi sahibi Chelsea, Vodafone Park’ta kozlarını paylaştı.

Avrupa futbolunun bu önemli gecesinde dünyadaki futbolseverler, Vodafone Park’taki maçı izledi. Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre İstanbul’daki mücadele, Avrupa’nın yanı sıra Afrika, Asya, Latin Amerika, Kuzey Amerika, Orta Doğu ve Okyanusya’nın tamamında yer alan 215 ülkede naklen ekranlara geldi. Karşılaşmayı ayrıca 300 basın mensubu yerinden izledi. Bunların büyük bölümü Türk ve İngiliz gazeteci olurken; Mısır, Fas, İran, Rusya ve Ukrayna’dan da basın mensupları karşılaşmayı takip etti.

UEFA’nın internet sitesinden yapılan paylaşımda İstanbul’un futbol tarihi ve Beşiktaş’ın stadı Vodafone Park hakkında çeşitli bilgilere yer verildi.

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YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

Karşılaşma öncesinde ve sırasında Vodafone Park’ın yanı sıra taraftarların yoğunlaştığı bölgelerde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Liverpool ile Chelsea arasında oynanan UEFA Süper Kupa maçı nedeniyle kentte 15 bin polis görevlendirildi. Stat ve çevresinde 8 bin 500 polis güvenliği sağladı.

Kent geneli havalimanı, meydanlar ve otellerde olmak üzere toplam 15 bin polis maç için görev yaptı.

MERKEZ TAKSİM MEYDANI VE BEŞİKTAŞ OLDU

Karşılaşma öncesindeki merkez, Taksim Meydanı ile Beşiktaş oldu. Liverpoollu taraftarlar, toplanma merkezi olarak belirlenen Taksim Meydanı’nda saatler öncesinde bir araya geldi. İstiklal Caddesi ve bağlantısındaki sokaklar adeta kırmızıya boyandı.

Chelseali taraftarların toplanma merkezi ise Beşiktaş oldu. Chelseali taraftarlar da maçtan saatler önce coşkulu bir şekilde karşılaşmanın havasına girdi.

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LIVERPOOL TARAFTARI MAÇA DAHA FAZLA İLGİ GÖSTERDİ

Karşılaşmanın oynandığı Vodafone Park tamamen doldu. Mücadeleyi 40 bine yakın taraftar izlerken, Liverpool taraftarları maça daha fazla ilgi gösterdi.

Tribünlerin büyük bölümünde kırmızı formalı taraftarların olduğu görülürken, Chelseali taraftarlar tribünlerin küçük bir bölümünü doldurabildi.

SALAH’A YOĞUN İLGİ

Liverpoollu taraftarların, takımlarının yıldız oyuncusu Muhammed Salah sevgisi dikkati çekti. Taraftarların büyük bölümünün Muhammed Salah forması giydiği görüldü.

Liverpoollu taraftarlar, takım otobüsünün stada gelişi sırasında skor tabelasındaki görüntülerde en çok teknik direktör Jurgen Klopp ile Muhammed Salah’ı alkışladı