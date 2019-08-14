Liverpool Chelsea maçı canlı yayın | UEFA Süper Kupa

Liverpool Chelsea canlı! Liverpool Chelsea maçı ile UEFA Süper Kupa heyecanı İstanbul’da yaşanıyor. Beşiktaş Park’ın ev sahipliğindeki karşılaşma ile Avrupa’nın 2018-2019 sezonundaki en büyüğü belli oluyor. UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool da, UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Chelsea de önemli kupayı kazanarak moral depolamak istiyor. Liverpool Chelsea maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR’da… Liverpool Chelsea maçı canlı izle bağlantısı da haberimizde yer almakta.

LIVERPOOL CHELSEA MAÇI İLK 11’LERİ

STAT: Beşiktaş Park

SAAT: 22.00

HAKEM: Stephanie Frappart

YAYIN: Bein Sports Haber

LIVERPOOL CHELSEA MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI (ÜYELİK GEREKTİRMEKTEDİR)

LIVERPOOL: Adrian, Gomez, Matip, Van Dijk, Robertson, Henderson, Fabinho, Milner, Oxlade-Chamberlain, Mane, Salah

TEKNİK DİREKTÖR: Jürgen Klopp

CHELSEA: Kepa, Azpilicueta, Christensen, Zouma, Emerson, Jorginho, Kante, Kovacic, Pedro, Pulisic, Giroud

TEKNİK DİREKTÖR: Frank Lampard

Tarihte ilk kez bir kadın hakemin düdük çaldığı karşılaşmada Liverpool’un Premier League’in ilk haftasında konuğu Norwich’i 5-1 yendiği maçta sakatlanan Alisson forma giyemiyor. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Cüneyt Çakır.

UEFA Süper Kupa’yı en çok müzesine götüren ekipler İtalya’nın Milan ve İspanya’nın Barcelona takımları oldu. Barcelona ve Milan, bu büyük organizasyonda 5’er kez mutlu sona ulaştı. Barcelona 4, Milan ise 2 kez Süper Kupa’da maçlarını kaybetti.

Milan, 1989’da Barcelona’yı, 1990’da Sampdoria’yı, 1994’de Arsenal’ı, 2003’te Porto’yu, 2007’de de Sevilla’yı geçerek kupaya uzandı. İtalyan ekibi, 1973’te Ajax, 1993’te de Parma’ya kupayı kaptırdı.

Barcelona ise 1992’de Werder Bremen, 1997’de Borussia Dortmund, 2009’da Shakhtar Donetsk, 2011’de Porto, 2015’te Sevilla karşısında galip gelerek kupayı kazandı. Katalan ekibi, 1979’da Nottingham Forest, 1982’de Aston Villa, 1989’da Milan, 2006’da da Sevilla karşısında mağlup olarak kupayı müzesine götüremedi.

GALATASARAY 2000’DE KUPAYI MÜZESİNE GÖTÜRDÜ

UEFA Süper Kupa’yı 2000 yılında Galatasaray kazanma başarısı gösterdi. Galatasaray, Monaco’da 25 Ağustos 2000’de yapılan maçta UEFA Kupası şampiyonu olarak, Şampiyonlar Ligi şampiyonu İspanyol ekibi Real Madrid’in karşısına çıktı. Normal süresi 1-1 biten müsabakayı Mario Jardel’in “altın golü” ile 2-1 kazanan sarı-kırmızılı ekip, kupayı Türkiye’ye getirerek önemli bir başarıya imza attı.

ANCELOTTI VE GUARDIOLA ZİRVEDE

Organizasyonu en çok kazanan teknik adamlar listesinde İtalyan Carlo Ancelotti ile İspanyol Pep Guardiola zirvede yer alıyor. Ancelotti, Milan ile 2003 ve 2007, Real Madrid ile 2014 yılında şampiyonluk yaşadı. Guardiola ise Barcelona’nın başında 2009 ve 2011, Bayern Münih ile de 2013 yıllarında mutlu sona ulaştı. Kupanın tarihinde Carlo Ancelotti, Josep Guardiola, Diego Simeone, Luis Enrique ve Zinedine Zidane, hem futbolcu hem teknik direktör olarak kazanan tarafta yer aldı.

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