Liverpool Chelsea hangi kanalda, saat kaçta? Süper Kupa finali şifresiz! İlk 11’ler belli oldu…

Beşiktaş’ın sahası olan Vodafone Stadyumu’nda oynanacak dev maçta iki İngiliz takımı Liverpool Chelsea karşı karşıya gelecek. Avrupa'dan milyonlarca kişinin izleyeceği maçta yıldız isimleri kupayı kazanmak için mücadele edecek. Liverpool yıllar önce Şampiyonlar Ligi kupasını kazandığı İstanbul'a bir kupa kazanmak için tekrar geliyor. Chelsesa ise yeni sezona kupa ile başlayarak rakiplere gözdağı vermek istiyor. Peki, Liverpool Chelsea maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek?

LİVERPOOL CHELSEA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Liverpool ve Chelsea, UEFA Süper Kupa mücadelesinde karşı karşıya gelecek. 14 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'da oynanacak olan mücadele, Bein Sports Haber ve Bein Sports HD 1 kanallarından canlı izlenebilecek.

LİVERPOOL CHELSEA İLK 11

Liverpool: Adrian, Gomez, Matip, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Milner, Henderson, Oxlade-Chamberlain, Mane, Salah

Chelsea: Kepa; Azpilicueta, Christensen, Zouma, Emerson; Jorginho, Kanté, Kovacic; Pedro, Giroud, Pulisic

İNGİLİZLER İZMİR MARŞI İLE COŞTU UEFA Süper Kupa Finali’nde bu akşam Liverpool ile Chelsea, Vodafone Park’ta kozlarını paylaşacak. Vodafone Park’ta oynanacak Liverpool-Chelsea maçı öncesi futbolseverler stat çevresi ve Köyiçi’nde renkli görüntüler oluşturdu. İki takımın taraftarları günün erken saatlerinde stat çevresini ve Beşiktaş Köyiçi’ni doldurdu. Beşiktaş Köyiçi'ne gelen İngiliz taraftarlar, İzmir Marşı ile coştu. İngiliz taraftarların İzmir Marşı'na eşlik etmeye çalıştığı da gözlendi. Gönüllerince eğlenen iki takımın taraftarları Türk mutfağının da lezzetlerini tatmayı ihmal etmedi. İngiliz taraftarların özellikle döner ve kokoreçe büyük ilgi gösterdiğini belirten esnaflar, turistlere elleriyle yemek yedirdi.

Bein Sport haber nasıl izlenir? Bein Sports haber frekans bilgileri... Liverpool Chelsea UEFA Süper Kupa finali beinsports haber kanalında şifresiz olarak yayınlanacak. Peki, dev finali yayınlayacak olan bein sports haber nasıl izlenir? beinsports haber izleme yöntemleri ve frekansları haberimizin içerisinde bulabilirsiniz. İlgili Haberi Oku

BİLETLER KARABORSADA

Maçı fırsata çevirmek isteyenler aldıkları biletleri internet üzerinden oldukça yüksek fiyata satışa çıkardı. Biletler karaborsada bugün 22 bin lirayı bulan fiyatla satılıyor. Stat çevresinde de polis karaborsacılara karşı önlem aldı.

Tribünlerin yüzde 78’i taraftarlara, kalan bölümü ise yerel organizasyon komitesi, UEFA, ulusal futbol federasyonları, ticari ortaklar ve yayıncı kuruluşlara ayrıldı.

Maça Liverpool taraftarlarının daha fazla ilgi gösterdiği kaydediliyor. İngilizlerin yanı sıra bir çok ülkeden de maçı izlemek için taraftarlar geldi.