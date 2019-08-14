Liverpool Chelsea hangi kanalda, saat kaçta? Süper Kupa finali şifresiz! İlk 11’ler belli oldu…

Beşiktaş’ın sahası olan Vodafone Stadyumu’nda oynanacak dev maçta iki İngiliz takımı Liverpool Chelsea karşı karşıya gelecek. Avrupa'dan milyonlarca kişinin izleyeceği maçta yıldız isimleri kupayı kazanmak için mücadele edecek. Liverpool yıllar önce Şampiyonlar Ligi kupasını kazandığı İstanbul'a bir kupa kazanmak için tekrar geliyor. Chelsesa ise yeni sezona kupa ile başlayarak rakiplere gözdağı vermek istiyor. Peki, Liverpool Chelsea maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek?
LİVERPOOL CHELSEA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Liverpool ve Chelsea, UEFA Süper Kupa mücadelesinde karşı karşıya gelecek. 14 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'da oynanacak olan mücadele, Bein Sports Haber ve Bein Sports HD 1 kanallarından canlı izlenebilecek.
LİVERPOOL CHELSEA İLK 11
Liverpool: Adrian, Gomez, Matip, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Milner, Henderson, Oxlade-Chamberlain, Mane, Salah
Chelsea: Kepa; Azpilicueta, Christensen, Zouma, Emerson; Jorginho, Kanté, Kovacic; Pedro, Giroud, Pulisic
BİLETLER KARABORSADA
Maçı fırsata çevirmek isteyenler aldıkları biletleri internet üzerinden oldukça yüksek fiyata satışa çıkardı. Biletler karaborsada bugün 22 bin lirayı bulan fiyatla satılıyor. Stat çevresinde de polis karaborsacılara karşı önlem aldı.
Tribünlerin yüzde 78’i taraftarlara, kalan bölümü ise yerel organizasyon komitesi, UEFA, ulusal futbol federasyonları, ticari ortaklar ve yayıncı kuruluşlara ayrıldı.
Maça Liverpool taraftarlarının daha fazla ilgi gösterdiği kaydediliyor. İngilizlerin yanı sıra bir çok ülkeden de maçı izlemek için taraftarlar geldi.