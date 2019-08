İstanbul’da heyecan dorukta! UEFA Süper Kupa sahibini buluyor…

Geçtiğimiz sezonun Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonlarının karşı karşıya geldiği UEFA Süper Kupa mücadelesinin 44’üncüsü İstanbul’da Vodafone Park’taki tarihi gecede gerçekleştirilecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile UEFA Avrupa Ligi kupasını müzesine götüren Chelsea, UEFA Süper Kupa'yı kazanmak için mücadele edecek.

Saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı, Fransız kadın hakem Stephanie Frappart ve ekibi yönetecek. Müsabaka beIN SPORTS Haber kanalından naklen yayınlanacak.

Zorlu karşılaşma öncesinde tüm gelişmeler anbean haberimizde olacak…

Süper Kupa, Türk ekonomisine olumlu katkı yapacak. İstanbul Vodafone Park`ta oynanacak Süper Kupa finali tanıtım ve turizm gelirlerini de bir hayli arttırdı. Milyonlarca insanın takip ettiği Liverpool ve Chelsea takımlarının mücadelesi şüphesiz İstanbul ve Türkiye`nin tanıtımı için büyük fayda sağlayacak. İlgili Haberi Oku

Liverpool: Adrian; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Henderson, Keita, Milner; Salah, Firmino, Mane.

Chelsea: Kepa; Azpilicueta, Christensen, Zouma, Emerson; Jorginho, Kovacic; Pedro, Barkley, Pulisic; Giroud.

Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp’un maç öncesi açıklamaları:

“İstanbul’un bizim için önemi çok büyük. 2005 yılındaki maçımızı kimse unutmuyor. Aynı kişiler değiliz, farklı kişileriz. İstanbul, futbol için her zaman güzel bir yer. Bir ara Galatasaray’la oynamıştık. Çok ateşli bir maçtı. Türkiye’de de Liverpool taraftarları var, biliyoruz. Bizim için İstanbul’u önemli kılıyor. 2 taraf da bu maçı kazanmak istiyor. Önümüzdeki sezon final İstanbul’da olacak. Üç sezon önce burada olacağımızı söyleseydiniz bana çok uzak gelebilirdi, önümüzdeki yılın maçı da bana çok uzak geliyor”

Wonderful @MoSalah making memories with two children of the @UEFA_Foundation #SuperCup pic.twitter.com/7n6K10tWe2

Maçı kadın hakemlerin yönetecek olmasından dolayı da memnun olduğunu ifade eden Alman çalıştırıcı, “Nihayet! Bunun vakti gelmişti ve olması gerekiyordu. Kadın hakemlerle çok deneyim sahibiyim. Almanya’da kadın hakemler çok maç yönetti. Onların her zaman hazır olduklarını konuşurduk. Bu tarihi bir an ve bu anda yer aldığımız için memnuniyet duyuyoruz. Bu karar nihayet verildi. Kadın hakemlere yer verilmesi çok önemli. Milyonlarca insanın izleyeceği bir maç olacak. Herkesin bu maçla ilgili duygularına baktığınızda, hakemler için bu maçı zorlaştırmamak için elimizden geleni yapmalıyız. Aksi takdirde annem de bana çok kızar” şeklinde konuştu.

Chelsea Teknik Direktörü Frank Lampard’ın maç öncesi açıklamaları:

Chelsea´de değişiklikler olduğunu vurgulayan 41 yaşındaki teknik adam, “Benim için en önemli şey, disiplin ve etik kurallara uygun şekilde hareket etmek. Maçlara bu şekilde hazırlanabiliriz. Genç ya da deneyimsiz oyuncu olarak ayırmıyorum. Yarınki maç son finalimiz ya da son maçımız değil. Biz her zaman çalışma düzenimizle devam edeceğiz. Tabii ki yarın kazanmak istiyoruz. Aramızdan ayrılan oyuncular var. Gerçekten de her sezona nasıl başlıyorsak, taze bir başlangıç yapmamız gerekiyor” diye konuştu.

Maçı yönetecek kadın hakemler hakkında düşüncelerini paylaşan Frank Lampard, “Kadın hakemlerin olması güzel bir haber. Bu tarihi bir maç olacak. Bunun da bir parçası olmak çok güzel. Kadınlar da büyük mesafe kat ettiler. Bu yaz seyrettiğimiz Kadınlar Dünya Kupası´nda kadınların çok değerli işler yaptığını gördük. Kadın hakemler için yarınki maç tarihi olacaktır. Bu karar, doğru yönde atılan doğru bir adım” ifadeleri ile sözlerini tamamladı.

This is what it's all about! @UEFA_Foundation #SuperCup pic.twitter.com/P1fAkRUIX4

— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 14, 2019