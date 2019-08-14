İstanbul’da heyecan dorukta! UEFA Süper Kupa sahibini buluyor…

Geçtiğimiz sezonun Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonlarının karşı karşıya geldiği UEFA Süper Kupa mücadelesinin 44’üncüsü İstanbul’da Vodafone Park’taki tarihi gecede gerçekleştirilecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile UEFA Avrupa Ligi kupasını müzesine götüren Chelsea, UEFA Süper Kupa'yı kazanmak için mücadele edecek.

Saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı, Fransız kadın hakem Stephanie Frappart ve ekibi yönetecek. Müsabaka beIN SPORTS Haber kanalından naklen yayınlanacak.

Zorlu karşılaşma öncesinde tüm gelişmeler anbean haberimizde olacak…

Süper Kupa, Türk ekonomisine olumlu katkı yapacak. İstanbul Vodafone Park`ta oynanacak Süper Kupa finali tanıtım ve turizm gelirlerini de bir hayli arttırdı. Milyonlarca insanın takip ettiği Liverpool ve Chelsea takımlarının mücadelesi şüphesiz İstanbul ve Türkiye`nin tanıtımı için büyük fayda sağlayacak. İlgili Haberi Oku

MUHTEMEL 11’LER:

Liverpool: Adrian; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Henderson, Keita, Milner; Salah, Firmino, Mane.

Chelsea: Kepa; Azpilicueta, Christensen, Zouma, Emerson; Jorginho, Kovacic; Pedro, Barkley, Pulisic; Giroud.

“İSTANBUL LİVERPOOL İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp’un maç öncesi açıklamaları:

“İstanbul’un bizim için önemi çok büyük. 2005 yılındaki maçımızı kimse unutmuyor. Aynı kişiler değiliz, farklı kişileriz. İstanbul, futbol için her zaman güzel bir yer. Bir ara Galatasaray’la oynamıştık. Çok ateşli bir maçtı. Türkiye’de de Liverpool taraftarları var, biliyoruz. Bizim için İstanbul’u önemli kılıyor. 2 taraf da bu maçı kazanmak istiyor. Önümüzdeki sezon final İstanbul’da olacak. Üç sezon önce burada olacağımızı söyleseydiniz bana çok uzak gelebilirdi, önümüzdeki yılın maçı da bana çok uzak geliyor”

“ANNEM DE BANA ÇOK KIZAR”

Maçı kadın hakemlerin yönetecek olmasından dolayı da memnun olduğunu ifade eden Alman çalıştırıcı, “Nihayet! Bunun vakti gelmişti ve olması gerekiyordu. Kadın hakemlerle çok deneyim sahibiyim. Almanya’da kadın hakemler çok maç yönetti. Onların her zaman hazır olduklarını konuşurduk. Bu tarihi bir an ve bu anda yer aldığımız için memnuniyet duyuyoruz. Bu karar nihayet verildi. Kadın hakemlere yer verilmesi çok önemli. Milyonlarca insanın izleyeceği bir maç olacak. Herkesin bu maçla ilgili duygularına baktığınızda, hakemler için bu maçı zorlaştırmamak için elimizden geleni yapmalıyız. Aksi takdirde annem de bana çok kızar” şeklinde konuştu.

“SON MAÇIMIZ DEĞİL”

Chelsea Teknik Direktörü Frank Lampard’ın maç öncesi açıklamaları:

Chelsea´de değişiklikler olduğunu vurgulayan 41 yaşındaki teknik adam, “Benim için en önemli şey, disiplin ve etik kurallara uygun şekilde hareket etmek. Maçlara bu şekilde hazırlanabiliriz. Genç ya da deneyimsiz oyuncu olarak ayırmıyorum. Yarınki maç son finalimiz ya da son maçımız değil. Biz her zaman çalışma düzenimizle devam edeceğiz. Tabii ki yarın kazanmak istiyoruz. Aramızdan ayrılan oyuncular var. Gerçekten de her sezona nasıl başlıyorsak, taze bir başlangıç yapmamız gerekiyor” diye konuştu.

“KADIN HAKEMLERİN OLMASI ÇOK GÜZEL”

Maçı yönetecek kadın hakemler hakkında düşüncelerini paylaşan Frank Lampard, “Kadın hakemlerin olması güzel bir haber. Bu tarihi bir maç olacak. Bunun da bir parçası olmak çok güzel. Kadınlar da büyük mesafe kat ettiler. Bu yaz seyrettiğimiz Kadınlar Dünya Kupası´nda kadınların çok değerli işler yaptığını gördük. Kadın hakemler için yarınki maç tarihi olacaktır. Bu karar, doğru yönde atılan doğru bir adım” ifadeleri ile sözlerini tamamladı.

EN ÇOK MİLAN VE BARCELONA KAZANDI

UEFA Süper Kupa'yı en çok müzesine götüren ekipler İtalya'nın Milan ve İspanya'nın Barcelona takımları oldu. Barcelona ve Milan, bu büyük organizasyonda 5'er kez mutlu sona ulaştı. Barcelona 4, Milan ise 2 kez Süper Kupa'da maçlarını kaybetti.

Milan, 1989'da Barcelona'yı, 1990'da Sampdoria'yı, 1994'de Arsenal'ı, 2003'te Porto'yu, 2007'de de Sevilla'yı geçerek kupaya uzandı. İtalyan ekibi, 1973'te Ajax, 1993'te de Parma'ya kupayı kaptırdı.

Barcelona ise 1992'de Werder Bremen, 1997'de Borussia Dortmund, 2009'da Shakhtar Donetsk, 2011'de Porto, 2015'te Sevilla karşısında galip gelerek kupayı kazandı. Katalan ekibi, 1979'da Nottingham Forest, 1982'de Aston Villa, 1989'da Milan, 2006'da da Sevilla karşısında mağlup olarak kupayı müzesine götüremedi.

GALATASARAY 2000'DE KUPAYI MÜZESİNE GÖTÜRDÜ

UEFA Süper Kupa'yı 2000 yılında Galatasaray kazanma başarısı gösterdi.

Galatasaray, Monaco'da 25 Ağustos 2000'de yapılan maçta UEFA Kupası şampiyonu olarak, Şampiyonlar Ligi şampiyonu İspanyol ekibi Real Madrid'in karşısına çıktı.

Normal süresi 1-1 biten müsabakayı Mario Jardel'in “altın golü” ile 2-1 kazanan sarı-kırmızılı ekip, kupayı Türkiye'ye getirerek önemli bir başarıya imza attı.

Liverpool Chelsea Süper Kupa finali saat kaçta? Dev final hangi kanalda? İstanbul tarihi bir olaya tanıklık edecek, 44. Süper Kupa İstanbul`da sahibini bulacak. Liverpool ile Chelsea bugün kozlarını Beşiktaş Park'ta paylaşacak. Liverpool Chelsea maçı saat kaçta ve hangi kanalda sorusu futbol tutkunları tarafından büyük bir ilgiyle araştırılıyor. Futbol şehirne dönen İstanbul`da Süper Kupa finali büyük heyecanla bekleniyor... İlgili Haberi Oku

ANCELOTTI VE GUARDIOLA ZİRVEDE

Organizasyonu en çok kazanan teknik adamlar listesinde İtalyan Carlo Ancelotti ile İspanyol Pep Guardiola zirvede yer alıyor.

Ancelotti, Milan ile 2003 ve 2007, Real Madrid ile 2014 yılında şampiyonluk yaşadı. Guardiola ise Barcelona'nın başında 2009 ve 2011, Bayern Münih ile de 2013 yıllarında mutlu sona ulaştı.

Kupanın tarihinde Carlo Ancelotti, Josep Guardiola, Diego Simeone, Luis Enrique ve Zinedine Zidane, hem futbolcu hem teknik direktör olarak kazanan tarafta yer aldı.

İstanbul`da 1,91 milyar Euro`luk final! Kupayı müzelerine götürmek için İstanbul`da yarın kozlarını paylaşacak İngiliz takımları Liverpool ve Chelsea`nin toplam futbolcu değeri 2 milyar Euro`ya yaklaşıyor. Liverpool`da Muhammed Salah 150 milyon, Chelsea`de forma ise N`Golo Kante 100 milyon Euro`luk değerleriyle en pahalı futbolcular olarak öne çıkıyor İlgili Haberi Oku