İstanbul kırmızı-mavi… İngiliz taraftarlar İzmir Marşı ile coştu!

UEFA Süper Kupa Finali'nde bu akşam Liverpool ile Chelsea, Vodafone Park'ta kozlarını paylaşacak.

Vodafone Park'ta oynanacak Liverpool-Chelsea maçı öncesi futbolseverler stat çevresi ve Köyiçi'nde renkli görüntüler oluşturdu. İki takımın taraftarları günün erken saatlerinde stat çevresini ve Beşiktaş Köyiçi'ni doldurdu. Beşiktaş Köyiçi’ne gelen İngiliz taraftarlar, İzmir Marşı ile coştu. İngiliz taraftarların İzmir Marşı’na eşlik etmeye çalıştığı da gözlendi.

Gönüllerince eğlenen iki takımın taraftarları Türk mutfağının da lezzetlerini tatmayı ihmal etmedi. İngiliz taraftarların özellikle döner ve kokoreçe büyük ilgi gösterdiğini belirten esnaflar, turistlere elleriyle yemek yedirdi.

Stat etrafında ve Beşiktaş'ta iki takımın taraftarları dostluk görüntüleri verdi.

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FAVORİ LIVERPOOL DEDİLER

Dünyanın dört bir yanından dev kupa için İstanbul'a akın eden futbolseverler, maç için tahminlerde bulundu.

Öte yandan Beşiktaş esnafı, maç saatinden önce semti dolduran ve alışveriş yapan taraftarların ilgisinden son derece memnun…