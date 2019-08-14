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İbrahim Akın yuvaya geri döndü
TFF 1.Lig

İbrahim Akın yuvaya geri döndü

Futbolu bırakan İbrahim Akın, yetiştiği kulüp olan Altay'a geri döndü.

14 Ağustos 2019 17:43

Profesyonel futbol hayatını noktalayan İbrahim Akın, TFF 1. Lig takımlarından Altay’da altyapı sorumluluğu görevine getirildi. Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Altay’da forma giyen ve futbol hayatını noktaladığını açıklayan İbrahim Akın’ın, altyapısından yetiştiği kulüpte tecrübelerini genç oyunculara aktaracağı vurgulandı.

Başkan Özgür Ekmekçioğlu ve sportif direktör Özden Töraydın ile görüşen Akın’ın, yönetimden gelen teklifi kabul ederek yeni kariyerine başladığı kaydedildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen İbrahim Akın, 2016-2017 sezonunda 12 yılın ardından 3. Lig’de mücadele eden yuvası Altay’a döndüğünde, Ekmekçioğlu ve Töraydın ile kader birliği yaptıklarını aktararak, “İki sezonda kazandığımız 2 şampiyonluk, söz verdiğimiz Süper Lig hedefine bizi çok yaklaştırdı. Bu sezon da hedefe oynayacak bir kadro kuruldu. Ben verdiğim bu sözü, profesyonel takımda olmasa da geleceğin yıldızlarının yetişmesine katkı koyarak tutacağım. Merhum Ali Rıza Şenol ve Zinnur Sarı gibi hocalarımızdan aldığımız bayrağı şerefle taşımak için çalışacağım” ifadelerini kullandı.

Özden Töraydın da İbrahim Akın’ın yeni yetenekleri kulübe kazandıracağına inancının tam olduğunu belirtti.

Son güncelleme 17:43 | 14 Ağustos 2019
altay ibrahim akın
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PUAN DURUMU
OGP
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34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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